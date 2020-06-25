ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ያስገነባቸው አዳዲስና ነባር ፕሮጀክቶች ለአገልግሎት አበቃ

ዲላ፣ ሰኔ 18 /2012 (ኢዜአ) የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ በ33 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ወጪ ያስገነባቸውን አዳዲስና ነባር ፕሮጀክቶች ተጠናቅቀው ለአገልግሎት መብቃታቸውን አስታወቀ።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ጫላ ዋታ ለኢዜአ እንደገለፁት ዩኒቨርሲቲው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ከመከላከል ጎን ለጎን አዳዲስና ነባር ፕሮጀክቶች በመገንባት ለአገልግሎት ክፍት አድርጓል።
ከተጠናቀቁት መካከል የ9 ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ የአስፋልት መንገድን ጨምሮ የንጹህ መጠጥ ውሃ፣ የፈሳሽ መውረጃ ቦዮች፣ አጥርና ጊቢውን የማስዋብ ስራዎች ይገኙበታል ብለዋል።
የልማት ስራዎቹ የተከናወኑት ባለፉት ሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በኮሮና ምክንያት ትምህርት በመቋረጡ ዩኒቨርሲቲው ሙሉ ትኩረቱን ፕሮጀክቶቹ ላይ በማድረጉ በአጭር ጊዜ ሊጠናቀቁ መቻላቸውን ፕሬዚዳንቱ አስረድተዋል።
ለአገልግሎት የበቁት የመሰረተ ልማቶች የጊቢውን ገጽታ ከመቀየር ባለፈ በርካታ የአካባቢው ወጣቶችን የስራ እድል ተጠቃሚ ማድረጉን ነው የተናገሩት።
በተለይ በጊቢው ውበትና ጽዳት ከ350 በላይ በማህበር የታቀፉ ወጣቶች በቀጥታ የስራ እድል ተጠቃሚ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
ዩኒቨርሲቲው የ3ኛው ትውልድ ዩኒቨርሲቲ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ጉድለቶች እንዳሉት የሚናገሩት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የአስተዳዳርና ተማሪዎች አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሮባ ዳንብ ናቸው።
በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ተቋሙን ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ምቹ ለማድረግ ታቅዶ በተከናወኑ በርካታ ስራዎች የተቋሙ ገጽታ እየተቀየረ መምጣቱን ተናግረዋል።
በዚህ ዓመት በተማሪዎች አገልግሎት ዙሪያ የተከናወኑ አዳዲስና የማስፋፊያ ግንባታዎች ችግር ፈቺ መሆናቸውን ጠቁመዋል።
በዩኒቨርሲቲው የስራ እድል ከተፈጠረላችው ወጣቶች መካከል ነብዩ ኡራጋ አንዱ ሲሆን ባለፉት ሶስት ወራት በጊቢው ውበትና ጽዳት ከ16 ወጣቶች ጋር ተደራጅቶ በመስራት ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግሯል።