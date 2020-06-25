የተደረገላቸው ድጋፍ ሰርተው ለመለወጥ ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረላቸው ወጣቶች ገለጹ

ሐዋሳ፣ ሰኔ 18/2012 (ኢዜአ) የተደረገላቸው የብድር እና መስሪያ ቦታ አቅርቦት ድጋፍ በየአከባቢያቸው ሰርተው ለመለውጥ ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረላቸው በደቡብ ክልል ስልጤ ዞን እና ሃላባ ከተማ በእንስሳት እርባታ የተሰማሩ ወጣቶች ገለጹ።
በደቡብ ክልል በበጀት ዓመቱ በተለያየ የስራ ዘርፍ ተደራጅተው ለተሠማሩ ወጣቶች ከ192 ሚሊዮን ብር በላይ የብድርና ገንዘብ አቅርቦት እንደተመቻቸላቸው ተመልክቷል።
በስልጤ ዞን ስልጤ ወረዳ አሳኖ ቀበሌ 15 ሆነው በመደራጀት ወደ ሥራ ከገቡት ውስጥ “በባድን ከስደት ተመላሾች የዶሮ እርባታ ማህበር “አንዱ ነው።
የማህበሩ ሰብሳቢ ወጣት ቀመሪያ ወርቂቾ ለሥራ ወደ አረብ ሃገር በሄዱበት ወቅት ለተለያዩ ጉዳቶች ተዳርገው ሳይሳካላቸው መመለሳቸውን ለኢዜአ በሰጠችው አስተያየት ተናግራለች።
መንግስት ተደራጅተው ውጤታማ መሆን እንደሚችሉ ስልጠና እንዲያገኙ ከማድረጉም ሌላ የመስሪያ ቦታ፣ አንድ ሺህ አንድ መቶ የ45 ቀናት የዶሮ ጫጩትና መኖ አቅርቦላቸው ሰርተው ለመወለጥ ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረላቸው ገልጻለች።
የተሰማሩበት የስራ ዘርፍም ውጤት እያሳያቸው መሆኑን የተናገረችው ወጣቷ “ማንም ስደትን አማራጭ ከማድረግ በመቆጠብ በሃገሩ ያለውን ዕድል ለመጠቀም መዘጋጀት አለበት” ብላለች።
መንግሥት ባመቻቸላቸው የብድርና የመሥሪያ ቦታ አቅርቦት በመጠቀም ውጤታማ መሆናቸውን የተናገረው ደግሞ በሃላባ ከተማ በወተት ላም እርባታና ከብት ማድለብ ስራ የተሰማራው ማህበር ሰብሳቢ ወጣት ተሾመ ሶዳኖ ነው።
ማህበሩ ወተት ለከተማ በማቅረብ ውጤታማ እየሆነ በመምጣቱ ለ11 ወጣቶች የስራ ዕድል መፍጠሩንም ገልጿል።
ኮሮና እንቅቃሴያቸውን በመገደባቸው የገበያ መቀዛቀዝ ቢያጋጥማቸውም ተስፋ ሳይቆርጡ ስራቸውን በጥንቃቄ እያከናወኑ መሆናቸውን ወጣት ተሾመ ተናግሯል።
የእንስሳት ህክምና ጨምሮ በአስፈላጊ ጉዳዮች ሁሉ የከተማ አስተዳደሩ የሚያደርግላቸው ድጋፍ እያበረታታቸው መሆኑን ጠቅሷል።
በክልሉ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ የገጠር ሥራ ዕድል ፈጠራ ዋና ዳይሬክተር አቶ ኢዜዲን ሙስባ በወረርሽኙ ምክንያት እንቅቃሴዎች በመገደባቸው በሥራ ዕድል ፈጠራ ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ጫና ለመከላከል የሚረዳ ዕቅድ በማውጣት ወደ ተግባር መገባቱን ገልጸዋል።
በተለይ ከዕለት ዕለት እንቅቃሴዎች ጋር ተያያዥነትና ቀጣይነት ያላቸው የግብርናና መሰል ተግባራት ከንክኪና ተጋላጭነትን በሚቀንስ መልኩ ተግባራቸውን እያከናወኑ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ጥረት መደረጉን አስረድተዋል።
በዚህም በወረርሽኙ ምክንያት እንቅሰቅሴያቸው ሊገደብ የነበሩ ማህበራትን ማዳን መቻሉን ጠቅሰዋል።
በበጀት ዓመቱ በንግድ፣ ግብርና፣ አገልግሎት፣ ማኑፋክቸሪንግና ግንባታ ዘርፍ ለተደራጁ ከ162 ሺህ በላይ ወጣቶች ከ192 ሚሊዮን ብር በላይ የብድር አቅርቦት ተመቻችቷል ብለዋል።
የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ውስብስብ እየሆነ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ ለወደፊት የሚገጥማቸው ችግር ለመቋቋም ብርታትን፣ አሸናፊነትንና ቴክኖሎጂን ለመላመድ ዝግጁ መሆን እንደሚያስፈልግም አቶ ኢዜዲን ጠቁመዋል።
መንግስትም የስራ ዕድል ፈጠራውን ለማበረታታት የመሥሪያ ቦታ፣ የብድር አቅርቦትና የገበያ ትስስር በተቀላጠፈ አሠራር ለማመቻቸት በትኩረት እየሰራ መሆኑም አስታውቀዋል።