በመዲናዋ በክረምቱ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ከ200 ሚሊዬን ብር በላይ ወጪን የሚያስቀር ስራ ይከናወናል

ሰኔ 18/2012(ኢዜአ) በመዲናዋ በክረምቱ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ከ200 ሚሊዬን ብር በላይ ወጪን የሚያስቀር ስራ እንደሚከናወን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወጣቶችና የበጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ዳይሬክተር አቶ አክሊሉ ትዕዛዙ ለኢዜአ እንደገለጹት በዘንድሮው የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ከ1 ሚሊዬን 100 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ይሳተፋሉ።
የሰብዓዊ አገልግሎት፣ የቤት ዕድሳት፣የከተማ ጽዳት፣የህከምናና ሌሎች አገልግሎቶች፣ የችግኝ ተከላና የመንገድ ትራፊክ አገልግሎት በመርሃ ግብሩ ከተካተቱ ስራዎች መካከል መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
እነዚህ አገልግሎቶች በገንዘብ ሲተመኑ ከ200 ሚሊዬን ብር በላይ ወጪን ማስቀረት የሚያስችል መሆኑን አብራርተዋል።
የኮቪድ 19 ስርጭትን ለመከላከል ግንዛቤ የመፍጠር ስራ ላይ የሚሰማሩ ከ500 በላይ በጎ ፍቃደኞች ስልጠና መሰጠቱን ገልጸው፤ ከመጪው ሰኞ ጀምሮ ወደ ስራ እንደሚገቡ ተናግረዋል።
አቶ አክሊሉ እንደገለጹት ለአራት ወራት የሚቀጥል ‘አንድ ሰው ለአንድ ቤተሰብ’ መርሃ ግብር በየደረጃው የሚገኙ የከተማው አስተዳደር አመራሮች ተጀምሯል።
ይህም መርሃ ግብር በአትሌቶች፣ ኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና በሌሎች የሙያ ማህበራት ተግባራዊ የሚደረግ ነው ብለዋል።
በዚህም ከ5 ሺህ በላይ አቅመ ደካሞችን የመደገፍ እቅድ መኖሩን አክለዋል።
በየክፍለ ከተሞች 1 ሺህ አቅመ ደካሞችን ማዕድ የማጋራት ስራም እንደሚሰራም አቶ አክሊሉ ጠቅሰዋል።
ባለፈው አመት የተጀመረው ለተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁሶችን የማሰባሰብ ‘ስጦታዬ ለአዲስ አበባ’ የሚል መርሃ ግብር በዘንድሮው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት መካተቱንም ገልጸዋል።
‘አንድ ቀን ለአገሬ’ የሚል የሙያ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የጤና ማህበራት አባላት ለ2 ሺህ አቅመ ደካሞች መኖሪያ ቤታቸው ድረስ በመሄድ መሰረታዊ የህከምና አገልግሎቶችን እንደሚሰጡ ጠቅሰዋል።
ከጤናና ቀይ መስቀል አገልግሎት ጋር በተያያዘም የደም እጥረት ችግርን ለማቃለል ወደ 14 ሺህ ዩነት ደም የመለገስ እቅድ ተይዞ ስራው መጀመሩን አንስተዋል።
መሃንዲሶችና የኪነ ህንጻ ባለሙያዎች የአረጋውያንን ቤት ማደስና የከተማውን ውበት የሚያጎሉ የጥበብ ስራዎችን እንደሚከውኑም አክለዋል።
እንደ አቶ አክሊሉ ገለጻ ለ1 ሺህ አቅመ ደካሞች የቤት እድሳት ስራ ይከናወናል።
550 ሺህ በጎ ፍቃደኞችን በማሳተፍም በተለያዩ ጊዜያት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በማካሄድ በመዲናዋ ደረጃ የተያዘው እቅድ ለማሳካት እንደሚሰራም ተናግረዋል።
ከክረምት ወቅት ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ የውሃ መውረጃ ትቦዎችን መደፈንና ሌሎች ችግሮችን ለመፍታት እስከ 200 ሺህ በጎ ፍቃደኞች የሚሳተፉበት የከተማ ጽዳት መርሃ ግብር ይካሄዳል ብለዋል።