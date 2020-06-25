የኮሮና ወረርሽኝ ሥርጭትን ያፋጠነው የተሳሳተ መረጃና የግንዛቤ እጥረት መሆኑ ተጠቆመ

አዲስ አባበ፣ ሰኔ 18/2012( ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስ ሥርጭትን ካፋጠኑት ጉዳዮች የተሳሳቱ መረጃዎችና የግንዛቤ እጥረት እኩል ሚና እንደነበራቸው ተገለጸ።
ይህ የተባለው ዶቼ ቬለ በየዓመቱ በሚያዘጋጀው ዓለም አቀፍ የብዙሃን መገናኛ መድረክ “በኮሮና ወረርሽኝ ወቅት የብዙሃን መገናኛ ኃላፊነት ምንድነው?” በሚል የውይይት ሀሳብ ላይ ትናንት በመከረበት ወቅት ነው።
የጀርመን ድምጽ የሆነው ዶቼ ቬለ በየዓመቱ የሚያዘጋጀው ዓለም አቀፍ የብዙሃን መገናኛ መድረክ ዘንድሮ በዲጂታል መገናኛ ባካሄደው ጉባዔ ተጀምሯል።
የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ትክክለኛውን መረጃ ለማድረስ በሚደረግ ጥረት አሉባልታ፣ ውሸትና የተሳሳቱ መረጃዎች ፈተና መሆናቸውን በውይይቱ መነሳቱን ዘገባው አመልክቷል።
በዚህም ትክክለኛውን መረጃ ለኅብረተሰቡ ለማድረስ የጋዜጠኞች ሚና ምን መሆን እንዳለበት ተመክሮበታል።
ዶቼ ቬለ በየዓመቱ ከመላው ዓለም ከሚጋበዙ ጋዜጠኞች ጋር ያካሂድ የነበረው ጉባዔ ዘንድሮ የኮሮና ወረርሽን ባሳደረው ሥጋት በዲጂታል የመገናኛ ዘዴ አማካኝነት ተካሂዷል ብሏል ዘገባው።