በደሴ ባጋጠመው የእሳት አደጋ 70 የልብስ ስፌት ሱቆች ወደሙ

ደሴ፣ ሰኔ18/2012 (ኢዜአ) በደሴ ከተማ አስተዳደር አራዳ ጉምሩክ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ትናንት ሌሊት በተነሳው የእሳት ቃጠሎ 70 የልብስ ስፌት ሱቆች ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን ፖሊስ አስታወቀ።
በከተማው የ1ኛ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መከላከል ክፍል ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ይመር እንድሪስ ለኢዜአ እንደገለጹት የእሳት አደጋ ቃጠሎው የተከሰተው ትናንት ከሌሊት 8 ሰዓት አካባቢ ነው።
በደረሰው የእሳት ቃጠሎም በ70 የልብስ ስፌት ሱቆች ውስጥ የነበሩ የተሰፉ ልብሶች ፣ ብትን ጨርቆችና የልብስ ስፌት መሳሪያዎች ሙሉ በሙሉ ወድመዋል።
የአደጋው መንስኤ እየተጣራ ቢሆንም የልብስ መተኮሻ ካውያ ወይም የኤሊክትሪክ ችግር ሊሆን እንደሚችል ይገመታል ብለዋል።
ቃጠሎው ሌሊት መሆኑና ቤቶች ለአደጋ በሚያጋልጥ መልኩ የተያያዙ መሆናቸው ጉዳቱን የከፋ እንዳደረገው የተናገሩት ረዳት ኢንስፔክተሩ የፀጥታ ሃይሉ ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር በተደረገ ብርቱ ጥረት ወደ ሌላ አካባቢ ሳይዛመት መቆጣጠር መቻሉን ገልጸዋል፡፡
በተከሰተው አደጋ በሰው ላይ ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱን ጠቅሰው፤በቃጠሎው የደረሰው የንብረት ውድመት መጠን እየተጣራ እንደሚገኝም ረዳት ኢንስፔክተር ይመር ጠቁመዋል።
ህብረተሰቡ በቤቱም ሆነ በንግድ ተቋማት ስራውን ከጨረሸ በኋላ የተጠቀመበትን አቀጠጣይ ነገር ሙሉ በሙሉ ማጥፋቱን ማረጋገጥ እንዳለበትም አሳስበዋል።