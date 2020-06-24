የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አገልግሎቱን ለማቀላጠፍ ዘመናዊ አሰራሮችን ለመተግበር መዘጋጀቱን ገለፀ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 17/2012 ( ኢዜአ) የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ቀልጣፋ አገልግሎትን ለመስጠት የሚያስችል ዘመናዊ አሰራሮችን ለመተግበር መዘጋጀቱን አስታወቀ።
የክልሉን የኢንቨስትመንት ሃብት መረጃ የሚያሳይ ድረገፅም ከዛሬ ጀምሮ ወደስራ መግባቱ ተገልጿል።
ኮሚሽኑ በ2012 በጀት ዓመት ትኩረት ሰጥቶ ያከናወናቸውን ጉዳዮችና በክልሉ ያለውን እንቅስቃሴ አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል።
በዚህ ወቅት ኮሚሽነሩ አቶ ሃይሉ ጀልዴ እንዳሉት፤ በበጀት ዓመቱ በትኩረት ከተከናወኑ ጉዳዮች ውስጥ ባለሃብቶችን መደገፍና የሚገጥሟቸውን ችግሮች በመፍታት በተሻለ ሁኔታ ወደስራ እንዲገቡ ማድረግ አንዱ ነው።
ውጤታማ የሆኑ የተሻሉ ባለሃብቶችን መደገፍና ማብቃት ብሎም አርሶና አርብቶ አደሮች በኢንቨስትመንት ዘርፉ እንዲሰማሩ ማድረግም ትኩረት ተሰጥቶ ሲሰራባቸው የነበሩ ጉዳዮች መሆናቸውን ገልጸዋል። በዚህም አበረታች ውጤት መገኘቱን ጠቁመዋል።
በ2012 ዓ.ም 261 አዳዲስ ባለሃብቶች በክልሉ በኢንቨስትመንት ስራ ላይ መሰማራታቸውን ተናግረው፤ ”የኢንቨስትመንት ውጤታማነት የሚረጋገጠው ከማህበረሰቡ ጋር ሲተሳሰር በመሆኑ ልዩ መመሪያ በማውጣት ከ2ሺህ በላይ አርሶአና አርብቶ አደር እንዲሁም ኢንተርፕራይዞች ወደስራ ገብተዋል” ነው ያሉት።
አዲስ ወደኢንቨስትመንት የሚገቡ ባለሃብቶችን በመገምገም የተሻለውን ባለሃብት መምረጥ እንደተጀመረም አስረድተዋል።
ኮሚሽኑ በየደረጃው የሚሰጠውን አገልግሎት ቀልጣፋና የተሻለ ለማድረግ የኢንቨስትመንት መረጃና አደረጃጀት የሚያሳይ ድረገፅ ከዛሬ ጀምሮ ወደስራ እንዲገባ ማድረጉን አመልክተዋል።
አገልግሎትን ተደራሽ ለማድረግ የኦንላይን አገልግሎት ከመስጠት ባሻገር የአንድ መስኮት አገልግሎት ለመስጠት እየተሰራ መሆኑንም አስታውቀዋል።
ባለሃብቶች ወደኢንቨስትመንት ለመሰማራት በርካታ ዘርፎች የሚሳተፉ መሆኑን ገልፀው፤ እነዚህ ዘርፎች በአንድነት በአንድ ቦታ ላይ አገልግሎትን እንዲሰጡ የሚያስችለው የአንድ መስኮት አገልግሎት በአዲሱ አመት ተግባራዊ እንደሚሆንም ጠቁመዋል።