በተከላ ወቅት የሚያጋጥምን የችግኝ ብክነት ለማስወገድ ሁሉም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት –ግብርና ሚኒስቴር

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 17/2012 ( ኢዜአ) በተከላ ወቅት የሚያጋጥምን የችግኝ ብክነት ለማስወገድ ሁሉም አካል ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት የግብርና ሚኒስቴር ገለጸ።
ለዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ በአገር አቀፍ ደረጃ 5 ነጥብ 6 ቢሊዮን ችግኝ ተዘጋጅቶ ተከላ መጀመሩንም ገልጿል።
የሚኒስቴሩ የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃና አጠቃቀም ዳይሬክተር እና የብሔራዊ የአረንጓዴ አሻራ ቴክኒክ ኮሚቴ ጸሃፊ አቶ ተፈራ ታደሰ ለኢዜአ እንዳሉት፤ ለዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በቂ ችግኝ ተዘጋጅቷል።
የዝናብ ሁኔታው አስቀድሞ በጀመረባቸው የአማራ፣ ኦሮሚያና የደቡብ ክልሎች የችግኝ ተከላ እየተካሄደ መሆኑንም ተናግረዋል።
በክልሎቹ እስካሁን ከ464 ሚሊዮን በላይ የዛፍ ችግኞች ተተክለዋል።
በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ከ1 ነጥብ 7 ቢሊዮን በላይ ጉድጓዶች ለተከላ ዝግጁ እንደሆኑም ነው አቶ ተፈራ የተናገሩት።
ለተከላው በቂ ዝግጅት የተደረገ መሆኑን የተናገሩት አቶ ተፈራ፤ ”ዘንድሮ የክልል አመራሮች ለዘመቻው የሰጡት ትኩረት የሚያስመስገን ነው” ብለዋል።
በመሆኑም በቂ ዝግጅት በማድረግ ወደ ተከላ ስራ ወቅቱን ጠብቆ መግባት መቻሉን ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ የችግኝ ተከላው ለተፈጥሮ ሃብት ጥበቃና ለአየር ንብረት ለውጥ ያለውን አስተዋጽኦ በሚገባ በመረዳቱ በፍላጎት ላይ የተመሰረተ ተሳትፎ እያደረገ መሆኑን የገለጹት አቶ ተፈራ፤ በቂ የሆነ የችግኝ አቅርቦት እንዳለ ጠቁመዋል።
ነገር ግን የችግኝ ብክነት እንዳያጋጥም ሁሉም የዘመቻው ተሳታፊ ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ተከላውን ማከናወን እንዳለበት አስገንዝበዋል።
”የተዘጋጀው ችግኝ በበቂ ሁኔታ እንዲያድግ አተካከል ላይ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ነው” ያሉት ዳይሬክተሩ።
”የሜቲዎሮሎጂ ትንበያ እንደሚያመለክተው በዘንድሮ የክረምት ወቅት በአብዛኛው የአገሪቱ አካባቢ በቂ እርጥበት ስለሚያገኝና ክረምቱም አስቀድሞ በመግባቱ ለችግኝ ተከላው አስተዋጽኦ አለው” ብለዋል።
አምና ከተተከሉት አራት ቢሊዮን ችግኞች ውስጥ 84 በመቶ ያህሉ መፅደቃቸውንም አክለዋል፡፡
በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት በአገር ዓቀፍ ደረጃ 20 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።