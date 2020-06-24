የምስራቅ ዕዝ መከላከያ አባላት የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ጀመሩ

ሐረር፣ ሰኔ 17 /2012 (ኢዜአ ) የምስራቅ ዕዝ መከላከያ ሰራዊት አባላት በአረንጓዴ አሻራ መረሃ ግብር 600 ሺህ ችግኞችን ለመትከል ዛሬ እንቅስቃሴ ጀመሩ።
የዘንድሮው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ለቀድሞው የኢፌዴሪ መከላከያ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን አንደኛ ዓመት መታሰቢያን በማስመልከት የሚካሄድ ነው።
የእዙ አባላት ሐረር ከተማ በሚገኘው የምስራቅ ዕዝ ቅጥር ግቢ ውስጥ የተለያዩ ዝርያ ያላቸውና ለአካባቢው ተስማሚ የሆኑ አንድ ሺህ ያህል ችግኞች ተክለዋል።
መረሃ ግብሩ ሲጀመር የምስራቅ ዕዝ ምክትል አዛዥ ለሰው ሃብት ልማት አገልግሎት ብርጋዴል ጀነራል ዱባለ አብዲ “የዛሬው የችግኝ ተከላ ፕሮግራም የቀድሞውን የኢፌዴሪ መከላከያ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ለማሰብ የሚከናወን ነው “ብለዋል።
የእዙ ባልደረባ ኮረኔል ሐሰን ሰዒድ በበኩላቸው በዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንደ ዕዝ 600 ሺህ ችግኞችን የሰራዊቱ አባላት በሚገኙባቸው የተለያዩ አካባቢዎች እንደሚተከሉ አስታውቀዋል።
“ህገ መንግስቱን የመጠበቅ፣ መንግስትና ህዝብ የጣለብንን ግዳጅ በአግባቡ መወጣት የሰራዊቱ ተልዕኮ ነው “ያሉት ኮረኔል ሐሰን ከዚህ ጎን ለጎን የአረጓዴ አሻራ ማኖርም የሰራዊቱ አንዱ አካል መሆኑን ገልጸዋል።
የእዙ ሰራዊት አባላት ባለፉት ዓመታት የተከላቸው ችግኞች ከ90 በመቶ በላይ መጽደቃቸውን ጠቁመው ዘንድሮ የሚተከሉትንም ችግኞች እንዲጸድቁ እንክበካቤ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን አስረድተዋል።
ሃምሳ አለቃ መዝገቡ ጫላ በሰጡት አስተያየት “የዛሬ ዓመት የተተከሉት ችግኞችን በሳምንት እሮብ በምናደርገው የእንክብካቤ ስራ ችግኞቹ ሊጸድቁ ችለዋል ” ብለዋል።
በአካባቢ መራቆት ምክንያት ሊደርሱ የሚችሉ ጉዳቶችን ለመከላከል ችግኞችን ከመትከል ባሸገር እየተንከባከቡ ማጽደቅና ማሳደግ የሰራዊቱ ተግባር መሆኑን ተናግረዋል።
ሃምሳ አለቃ ሰላማዊት አስማረ በበኩላቸው በቀድሞው የኢፌዴሪ መከላከያ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን መታሰቢያ የችግኝ ተከላ መረሃ ግብር ላይ በመሳተፋቸው ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ለመታሰቢያ የተከልትን ችግኞች እንዲጸድቁ በመንከባከብ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።