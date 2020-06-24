በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ5 ሺህ አለፈ

ሰኔ 17/2012(ኢዜአ) በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 5 ሺህ 34 መድረሱን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
በቫይረሱ ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች ቁጥርም 78 መድረሱን የሚኒስቴሩ መረጃ ያመለክታል።
በሌላ መልኩ ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 1486 ደርሷል።
በአጠቃላይ በአገሪቱ 227 ሺህ 375 የላብራቶሪ ምርመራ መከናወኑም ተገልጿል።
የኮቪድ 19 ስርጭትን ለመከላከል፣ለመቆጣጠርና የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ የወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማስፈጸም የወጣው መመሪያ ተግባራዊ እንዲደረግ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ወስኗል።
በዚህም መሰረት በመመሪያ ውስጥ የተቀመጡ ሁሉንም መስፈርቶች የሚያሟሉ ሰዎች በቤት ውስጥ ሆነው የህክምና ከትትል ማድረግ እንደሚችሉ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል።
በመሆኑም በቤት ውስጥ ሆነው የኮሮና ቫይረስ ህክምና የሚያገኙ ሰዎች ወደ ሌሎች የቤተሰብ አባላት እንዳይሰራጭ አስፈላጊው ጥንቃቄ እንዲደረግ ሚኒስቴሩ አስገንዝቧል።