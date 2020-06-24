የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን በክረምቱ 4 መቶ ሺህ ችግኝ ይተክላል

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 17/2012 ( ኢዜአ)የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን በሚያስተዳድራቸው ዘጠኝ ተቋማት አማካኝነት በክረምቱ ወራት 400 ሺህ ችግኞችን ተክሎ እንደሚንከባከብ አስታወቀ።
ኮሚሽኑ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ማዕከላዊ ጋራዥ የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አከናውኗል።
በተጨማሪም በማረሚያ ቤቱ አባላት መኖሪያ ስፍራ በደረሰ የእሣት ቃጠሎ ጉዳት ለደረሰባቸው ድጋፍ ተደርጓል።
የኮሚሽኑ የሰው ሀብትና ፋይናንስ ልማት ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ያረጋል አደመ ኮሚሽኑ የአረንጓዴ አሻራ አገራዊ ጥሪን በመቀበል ዘጠኝ ተቋማቱን በማስተባበር በተያዘው ክረምት 400 ሺህ አገር በቀል ችግኞችን የመትከል ስራ መጀመሩን ተናግረዋል።
አገሪቷ እየገጠሟት ያሉ ተግዳሮቶችን ለማለፍ ኅብረተሰቡ በያለበትና ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ የአረንጓዴ አሻራ ተሳታፊ መሆን እንደሚጠበቅ በትም አስገንዝበዋል።
“ችግኝ መትከል ብቻ ውጤት አያመጣም ያሉት ምክትል ኮሚሽነሩ” ውጤታማ የሚሆነው የተተከሉትን ችግኞች ተንከባክቦ ማጽደቅ ሲቻል ነው ብለዋል።
የሕዳሴው ግድብም ዕውን የሚሆነው ሁሉም በአረንጓዴው አሻራ የድርሻውን ሲወጣ መሆኑን ጠቁመዋል።
በተያያዘ ዜና የቀጠሮ ማረሚያ ቤት ሠራተኞችና አባላት ከትናንት በስቲያ በቃሊቲ ማረሚያ የአባላት መኖሪያ ላይ በተነሳ ቃጠሎ ጉዳት ለደረሰባቸው ድጋፍ አድርገዋል።
የማረሚያ ቤቱ አስተዳዳሪ ኮማንደር ጫላ ፀጋ ሠራተኞቹ የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፉን አባላቱ በድንገተኛ አደጋው በደረሰባችው ጉዳት የተሰማቸውን ሃዘን ለመግለጽ በፈቃደኝነት ማሰባሰባቸውን ገልጸዋል።
ጉዳት ለደረሰባቸው አባላት የገንዘብ፣ የአልባሳትና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የሚረዱ የፅዳት እቃዎች ተበርክተዋል።