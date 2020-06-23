የአመራሮቹ መሰዋት የክልሉ ህዝብ የጽናት ተምሳሌት ሆኖ እንዲወጣ አድርጓል…አቶ ተመስገን ጥሩነህ

ባህርዳር ሰኔ 16/2012 በአማራ ክልል የተፈጸመው የከፍተኛ አመራሮች ግድያ የክልሉን ህዝብ ቅስም ለመስበር የታሰበ ቢሆንም ቁርጠኛና የጽናት ተምሳሌት ሆኖ ለመውጣት ያስቻለ መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ።
ርዕሰ መስተዳደሩ ትላንት ማምሻውን በባህርዳር በተካሔደ የዶክተር አምባቸው መኮንን፣ የአቶ እዘዝ ዋሴ እና የ አቶ ምግባሩ ከበደ የመታሰቢያ የፓናል ውይይት ላይ አንደገለጹት የአመራሮቹ ግድያ የክልሉን ህዝብ ቅስም ለመስበርና አንገቱን ለማስደፋት ያለመ ነበር።
“አመራሮቹን ማጣት ብቻ ሳይሆን ህይወታቸውን ያጡበት መንገድ የሚያሳዝንና የሚያስቆጭ ቢሆንም በመላ ህዝቡ ድጋፍ ከገጠመን ሃዘን በመውጣት የክልሉን ሰላምና ልማት ለማስቀጠል በቁርጠኝነት እንድንሰራ አድርጎናል”ብለዋል።
“የተፈጠረው ችግር ከዚህ በኋላ እንዳይደገም ብቻ ሳይሆን እንዳይታሰብ አጥራችንን ማጠር እንዳለብን በመገንዘብ እለቱን እንደ መስፈንጠሪያ መጠቀም ችለናል” ብለዋል።
“የወንድሞቻችን መስዋዕትነት ከንቱ የሚሆነው ክልላችን ባለበት ቆሞ ከቀረ፣ ድህነትና ኋላቀርነት፣ መከፋፈልና ልዩነትን ማጥፋት ካልቻልን ነው” ሲሉም አብራርተዋል።
የአመራሮቻችንን አደራ ለመወጣትም ክልላችን በተፈጥሮ ሃብት፣ ለኢንቨስትመንትና ለስራ የተመረጠ በማድረግ ሰገነት ላይ እስኪወጣ ድረስ ለዓይናችን እንቅልፍና ለልባችን እረፍት አይኖረውም ሲሉ አቶ ተመስገን ተናግረዋል።
“እስከ አሁን የመጣንበት መንገድና ያለንበት ሁኔታ እንደሚያሳየው ክልሉን የእውቀት፣ የጥበብና የቴክኖሎጂ ምንጭ ለማድረግ በትክክለኛው አቅጣጫ እየተጓዝን መሆኑን በመገንዘብ ህዝቡ አቅሙ በፈቀደው ማገዝ አለበት” ብለዋል።
በአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ሃላፊ አቶ አብርሃም አለኸኝ በበኩላቸው “መስዋዕት ከሆኑት አመራሮቻችን የምንወስደው ትምህርት የዓላማ ጽናታቸውና የትግል ቁርጠኝነታቸውን ነው”ብለዋል።
“ሶስቱም አመራሮች የአማራ ህዝብ የቁርጥ ቀን ልጆች ናቸው፤ የህዝቡ ትግል ወልዶ ያሳደጋቸውና ለአማራ ህዝብ አጠቃላይ ጥቅም መስዋዕት የሆኑ መሆናቸውን ማንም ሊጠራጠር አይገባውም” ብለዋል።
“አመራሮቹ በክልሉ ብቻ አጥረን የምናስቀምጣቸው ሳይሆን በአጠቃላይ ፖለቲካዊ ፋይዳቸው ለኢትዮጵያ ታላቅ የትግል ምሳሌ፣ የሰማዕትነት ፈርጥ፣ የዓላማ ጽናት ምልክት ሆነው ሲታወሱ ይኖራሉ” ብለዋል።
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ በበኩላቸው “መስዋዕት የሆኑት ከፍተኛ አመራሮች ለአማራና ለኢትዮጵያ ህዝብ ጧፍ ሆነው መንደዳቸውን ህዝቡ መረዳት” አለበት።
አመራሮቹ ሰፈርና መንደር የላቸውም፤ ይልቁንስ ለክልሉና ለአገራችን ህዝቦች ትንሳኤ ታግለው መስዋዕት የከፈሉ በመሆናቸው በክልሉ ህዝብ ልብ ውስጥ ሲታሰቡ የሚኖሩ መሆናቸውንም ጠቅሰዋል።
“አመራሮቹን ከተሰውበት የፀና ዓላማቸው አውጥቶ ወደ ታች የሚያወርዳቸው ግለሰብ ካለ በታሪክ ይቅር የማይባል ስህተት መሆኑን መገንዘብ ይገባል” ሲሉም አብራርተዋል።
“እነዚህን ጀግና አመራሮች ስናስብ የሙት ዓመት መታሰቢያ ሳይሆን ህያው የሆነውን የአማራ ህዝብ ትግል የለኮሱ መሆናቸውን ማሰብ ነው” ያሉት ዶክተር ፈንታ የክልሉ ህዝብ በቁርጠኝነት ዓላማቸውን ዳር ለማድረስ መነሳት እንዳለበት አሳስበዋል።
ሰኔ 15/2012 በደረሰባቸው ጥቃት ህይወታቸው ያለፈውን የክልሉን ከፍተኛ አመራሮች 1ኛ ዓመት መታሰቢያ የፓናል ውይይትን ጨምሮ የተለያዩ ስነ-ስርዓቶች በባህርዳርና በአዲስ አበባ የተከናወነ ሲሆን በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ግቢ ውስጥም የመታሰቢያ ሃውልት ለማቆም የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል።