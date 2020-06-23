የፌዴራል መስሪያ ቤቶች ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ እና የቀጣይ 10 ዓመት መሪ ዕቅድ ውይይት ተካሄደ

ሰኔ 16/2012(ኢዜአ) በኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ ትኩረቱን ያደረገና በፌዴራል መንግስት ተቋማት የተከናወኑ ዓመታዊ ስራዎች ግምገማ ዛሬ ተካሂዷል፡፡
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ሀላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ውሎው የዘጠኝ የፌዴራል መስሪያ ቤቶችን የ2012 ዕቅድ አፈጻጸም፣ የተገኙ ስኬቶችን ያጋጠሙ ፈተናዎችን እና ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ ትኩረት አድርጎ ምክር ቤቱ ተወያይቷል፡፡
እንደ አቶ ንጉሱ ገለጻ በዛሬው መድረክ የፕላንና ልማት ኮሚሽን፣ የማእድንና ኢነርጅ ሚኒስቴር፣ የትራንስፖርት ሚኒስቴር፣ የገቢዎች ሚኒስቴር፣ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ የግብርና ሚኒስቴር፣ የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር፣ የከተማ ልማትና የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር እና የገንዘብ ሚኒስቴር ዝርዝር ግምገማ ተካሂዷል፡፡
በዚህም ተቋማቱ በበጀት አመቱ ያከናወኗቸው ጠንካራ አፈጻጸሞች፣ ያጋጠማቸው ተግዳሮቶች በዝርዝር ውይይት የተደረገበት ሲሆን ቀጣይ አቅጣጫም ተቀምጧል ብለዋል፡፡
የግምገማ መድረኩ የሚቀጥል ሲሆን በነገው የግምገማ ውሎ የ11 የፌዴራል መስሪያ ቤቶች ዕቅድ አፈጻጸም እና ቀጣይ እቅዳቸው ላይ ውይይት ይደረጋል ተብሏል፡፡
የውይይት መድረኩ የመንግስትን የ10 ዓመት የብልጽግና መሪ እቅድ ታሳቢ አድርጎ የሚካሄድ ነው ያሉት አቶ ንጉሱ ፤ ከአስር አመት ዕቅዱ በመነሳት የአምስት አመት መሪ ዕቅድ መዘጋጀቱን እና የ2013 የየተቋማቱ ዕቅድም የውይይቱ ትኩረት መሆኑን አብራርተዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዐብይ አህመድ ግምገማውን አስመልክቶ ዛሬ በፌስቡክ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ሁሉም የመንግስት ተቋማት ዕቅድ በማውጣት፣ የክንዋኔውን ሁኔታ ግብ ተኮር በሆነ፣ በቁጥር በሚለካና ሊመዘን በሚችል መንገድ ለህዝብ ይፋ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለታቸው ይታወሳል፡፡