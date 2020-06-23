በቀብር አፈፃፀም ወቅት ከ50 በላይ ሰዎች እንዳይገኙ እድሮች ቁጥጥር ማድረግ እንዳለባቸው ተጠቆመ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 16/2012(ኢዜአ) የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ሲባል በቀብር አፈፃፀም ወቅት ከ50 በላይ ሰዎች እንዳይገኙ እድሮች ቁጥጥር ማድረግ እንዳለባቸው የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ገለጸ።
የአዲስ አበባ ጤና ቢሮን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት ሞት ሲከሰት የአስክሬን አያያዝና የቀብር አፈፃፀሙ ምን መምሰል እንዳለበት ለእድር አመራሮች ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ከጤና ተቋማት ውጭ ሞት ሲከሰት ሟች የኮቪድ-19 ቫይረስ ይኑርበትም አይኑርበትም ናሙና ከተወሰደ በኋላ አስፈላጊው ጥንቃቄ ተደርጎ በ24 ሰዓት ውስጥ ስርአተ ቀብሩ መፈጸም አለበት ተብሏል።
በአዲስ አበባ ጤና ቢሮ የጤና ማጎልበት በሽታ መከላከል ዳይሬክተር አቶ ጌቱ ቢሳ እንዳሉት፤ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስርጭትና በቫይረሱ የሚሞቱት ሰዎች ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ መጥቷል።
በሽታውን ለመከላከልና ስርጭቱን ለመቆጣጠር ሲባል የእድር አመራሮችና አባላት በሃላፊነት ስሜት ስርዓት ቀብሩ በጥንቃቄ እንዲፈፀም ማድረግ አለባቸው ብለዋል።
በመሆኑም የእድር አመራርና አባላት በቀብር ወቅት የሟች ቤተሰቦችን ጨምሮ ከ50 በላይ ሰዎች እንዳይገኙ የማድረግ ሀገራዊ ሃላፊነት አለባቸው ብለዋል።
በአስክሬን ግነዛ የሚሳተፉ ሰዎች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል፤ ጓንትና ሳኒታይዘር መጠቀም አለባቸው፤ እድሮችን ኅብረተሰቡን ማስገንዘብ አለባቸው ብለዋል።
በተጨማሪም አስፈላጊነቱ ታይቶ ካልተፈቀደ በስተቀር ማንኛውንም አስክሬን ከክልል ክልል፤ ከከተማ ከተማ ወይም ከሀገር ሀገር ማጓጓዝ እንደማይቻልም ገልጸዋል።
በተጨማሪም የእምነት ተቋማት፣ የወረዳና የቀበሌ መስተዳድሮች፣ ፖሊስና ሌሎችም የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት አካላት የአፈጻፀም ሂደቱን መከታተልና በጥንቃቄ ማስፈጸም እለባቸው ብለዋል።