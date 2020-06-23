በበደኖ እና ዳዌ ከተሞች ሆስፒታልና ትምህርት ቤት ተገንብተው ለአገልግሎት ተዘጋጁ

ሐረር፣ ሰኔ 15 / 2012 ( ኢዜአ) በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በደኖ እና ዳዌ ከተሞች ከ52 ሚሊየን ብር በላይ በሆነ ወጪ ሆስፒታልና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተገንብተው ለአገልግሎት ተዘጋጁ።
የጨፌ ኦሮሚያ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሎሚ በዶ ሆስፒታሉንና ትምህርት ቤቱን ትናንት መርቀዋል።
አፈ ጉባኤዋ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት የክልሉ መንግስት የዘገዩ የልማት ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁ በትጋት እየሰራ ነው።
በአሁኑ ወቅት ለአገልግሎት የተዘጋጁትም ህብረተሰቡ የሚገኘውን የጤና እና ትምህርት አገልግሎት ይበልጥ እንዲጠናከር ስለሚያግዝ ሊንከባከባቸው ይገባል ብለዋል።
በተለይ ህብረተሰቡ ኮሮና ቫይረስን ከመከላከሉ በተጓዳኝ ከመንግስት ጎን በመሆን የተጀመረውን የልማትና የሰላም ማስከበር ስራዎች ማጠናከር እንዳለበትም አመልክተዋል።
በክረምቱ የዜግነት አገልግሎት ላይ የሚሳመሩ በጎ ፈቃደኞች አቅመ ደካሞችን በመርዳት፣ደም በመለገስ፣የኮሮና ቫይረስን በመከላከልና ችግኝ በመትከል የድርሻቸውን እንዲወጡም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሁሴን ፈይሶ በበኩላቸው በአካባቢው ለሚከናወኑ የልማት ስራዎች ስኬታማነት ህብረተሰቡን በማስተባባር በቁርጠኝነት እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ይህም ስራ በቀጣይም በመሰል ፕሮጀክቶች ላይ ለማስቀጠል ህብረተሰቡ ድጋፉን እንዲያጠናክርም ጥሪ አቅርበዋል።
በበደኖ የተገናበው ሆስፒታል የ”አልትራ ሳውንድ” ፣ ራጅ፣ ላብራቶሪና ሌሎችንም የህክምና መገልገያዎች የተሟሉት መሆኑን የገለጹት ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ኃላፊ ተወካይ አቶ አብዱልሃቅ መሀመድ ናቸው።
በአካባቢው ለሚገኙ ሶስት ወረዳዎች አገልግሎት መስጠት የሚችል ነው ብለዋል።
የበደኖ ከተማ ነዋሪ ሼህ መሀመድ አሜ በሰጡት አስተያየት የሆስፒታሉ ለአገልግሎት መብቃት ወደ ጋራ ሙለታ እና ሐረር ከተማ ህክምና ለማግኘት የሚያወጡትን ወጪና የነበረባቸውን እንግልት እንደሚያስቅርላቸው ተናግረዋል።
ለአካባቢያቸው መንገድ ግንባታም ትኩረት እንዲሰጠውም ጠቁመዋል።
የትምህርት ቤቱ መገንባት ልጆቻቸው ከአካባቢው ሳይርቁ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እንዲያገኙ የሚያስችል መሆኑን የገለጹት ደግሞ የዳዌ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ሳፍያ ሼህ ዩስፍ ናቸው።