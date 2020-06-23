የትግራይ ክልል መንግስት ከ526 ሚሊዮን ብር በላይ የውዝፍ፣ ወለድና ቅጣት ግብር ስረዛ አደረገ

መቀሌ ሰኔ 16/2012 (ኢዜአ) የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በንግዱ ማህበረሰብ እያደረሰ ያለውን ተፅእኖ ለማቃለል ከ526 ሚሊዮን ብር በላይ ውዝፍ እዳዎች ፣ ወለድና ቅጣት መሰረዙን ገለፀ ።
የክልሉ ገቢ ለልማት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ አሰፉ ሊላይ ዛሬ እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስ በንግዱ ማህበረሰብ እያደረሰ ያለውን ተጽእኖ ለማቃለል ክልሉ የግብር ውዝፍ፣ ወለድና የቅጣት ግብር እንዲሰረዝ አድርጓል።
በዚህም ከንግዱ ማህበረሰብ ሊሰበሰብ ታስቦ የነበረው ከ526 ሚሊዮን ብር በላይ በምህረት እንዲሰረዝ መደረጉን ተናግረዋል።
መንግስት ምህረት በማድረጉ 10 ሺህ 500 የንግድ ማህበረሰብ ተጠቃሚ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለያየ ምክንያት ግብር ባለመክፈላቸው ንብረታቸው በዋስትና እንዲያዝና በክስ ሂደት የነበሩ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ደግሞ ክሳቸው ተቋርጦ ንብረታቸውን እንዲያንቀሳቅሱ መወሰኑን ተናግረዋል።
የሚፈለግባቸው ግብር ግን ረዘም ባለ ጊዜ እንዲከፍሉት የተወሰነ ሲሆን በህግ አግባብ ክርክሬን እቀጥላለሁ ያለው ደግሞ በህግ እንዲስተናገድ መወሰኑን ዳይሬክተሯ ገልጸዋል።
የኮሮና ቫይረስ ባስከተለው የስራ መጉላላትና ተፅእኖ ምክንያት የደረጃ “ሐ”ና የአከራዮች ግብር በጥናት ተመስርቶ የግብር ቅናሽ እንደሚደረግላቸው ዋና ዳይሬክተሯ ገልፀዋል።
በቫይረሱ መከሰት ምክንያት በከፊል የተዘጉ የንግድ ተቋማት ደግሞ ጥናት ተደርጎ እስከ 25 በመቶ የግብር ቅናሽ እንዲደረግላቸውና የመክፈያ ጊዜ እንዲራዘምላቸው ይደረጋል ብለዋል።
የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ፣ሳሙናና ሳይንታይዘርና የመሳሰሉ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚረዱ ቁሳቁሶች በማምረት ተግባር ለተሰማሩ የንግድ ተቋማት የግብር ቅነሳውም ሆነ የጊዜ ገደብ ማራዘሚያው እንደማይመለከታቸው ዋና ዳይሬክተሯ ተናግረዋል።