ዜጎችን በብቃት በማገልገል የመንግሥት ሠራተኝነት ”ክብርና ኩራት” መሆኑን በተግባር ማሳየት ይገባል – የስቪል ሰርቪስ ኮሚሽን

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 16/2012 (ኢዜአ) ዜጎችን በሙያ ብቃት በማገልገል የመንግሥት ሠራተኝነት ክብርና ኩራት መሆኑን በተግባር ማሳየት እንደሚገባ የስቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ገለጸ።
የሲቪል ሰርቪስ ቀን “ኮቪድ -19 ወረርሽኝን በመከላከል ላይ ጉልህ ሚና እየተጫወቱ ላሉ የሕዝብ አገልጋይ ስቪል ሰርቫንቶች ክብርና ዕውቅና እንስጥ” የሚል መሪ ሀሳብ በዓለም ለ18ኛ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ14ኛ ጊዜ ታስቦ ውሏል።
የስቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ በዛብህ ገብረየስ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ ”የመንግሥት ሠራተኝነት ትልቅ ክብር አለው እየተባለ በተለምዶ የሚነገረውን በተግባር መለወጥ ወሳኝ የሆነበት ጊዜ ላይ ነን” ብለዋል።
የዓለም ፈተና የሆነውን የኮሮና ወረርሽኝን ተቋቁሞ ሕዝብን ማገልገል በተግባር የሚገለጽ ወገንተኝነት መሆኑንም አስረድተዋል።
የመንግሥት ሠራተኛው ራሱን ከችግር አውጥቶ ሌላውን ማገልገል የሚችለው የአመለካከት ለውጥ ሲያመጣ መሆኑንም ነው ኮሚሽነሩ ተናግረዋል።
ሠራተኛው በቅንነትና በታማኝነት መርህ ዜጎችን ማገልገል ከኩራት በላይ መሆኑን ሊገነዘብ ይገባልም ብለዋል።
ወትሮም ቢሆን ክፍተት ይታይበት የነበረው የመንግሥት ሠራተኞች የማስፈጸም አቅም ውስንነት በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የበለጠ ጫና ውስጥ እንዳይገባ የተለያዩ እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆኑንም ገልጸዋል።
በተለይ ከወረርሽኙ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የቀደመው አገልግሎታቸው ላይ መስተጓጎል እንዳይፈጠር እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆኑን አንስተዋል።
የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚደረገው ትግል የመንግሥት አመራሮችና ሠራተኞች እየከፈሉት ያለውን መስዋዕትነት ኮሚሽኑ አድንቋል።
በተለይ ደግሞ ከወረርሽኙ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው የሥራ መስኮች ላይ ለሚሰሩ ባለሙያዎች ክብርና ዕውቅና መስጠት ተገቢ ነው ብለዋል።
የመንግሥት ሠራተኞች በነፃነት አስበው በገለልተኛነትና በሙያዊ ብቃት ኅብረተሰቡን በቅንነትና በታማኝነትና ለሚሰጡት አገልግሎት ዕውቅና ለመስጠት የዓለም ስቪል ሰርቪስ ቀን እ.ኤ.አ ከ2003 ጀምሮ የሚከበር መሆኑ ይታወቃል።