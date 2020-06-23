የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ለ211 አቅመ ደካማ ወገኖች ማዕድ አጋራ

ዲላ፣ ሽሬ ሰኔ 16/2012 (ኢዜአ) የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ለችግር ለተጋለጡ 211 አቅመ ደካማ ወገኖችና አካል ጉዳተኞች ማዕድ ማጋራቱን ገለጸ።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ጫላ ዋታ በማዕድ ማጋራት ፕሮግራሙ ላይ እንደገለጹት ድጋፉ በነፍስ ወከፍ 25 ኪሎ ግራም ዱቄት፣ 5 ሊትር ዘይት፣ ሩዝና የተለያዩ የምግብ ግብዓቶች ያካተተ ነው።
ዩኒቨርሲቲው ለድጋፉ 300 ሺህ ብር ወጭ ያደረገ ሲሆን በቀጣይም አጠናክሮ እንደሚቀጥልበት ጠቀሰዋል።
ተቋሙ ኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ ማኅበረሰቡን በማንቃት፣ በቁሳቁስ በመደገፍ፣ የለይቶ ማቆያ በማዘጋጀትና መሰል ሥራዎችን በማከናወን ኃላፊነቱን እየተወጣ ይገኛል ብለዋል።
በቡሌ ሆራና አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎች የኮሮና ቫይረስ ከፈጠረው ችግር በተጨማሪ በጎርፍና በተለያዩ የተፍጥሮ አደጋዎች ምክንያት ለከፋ ችግር በመዳረጋቸው ማዕድ ለማጋራት በማሰብ ድጋፍ መደረጉን አስረድተዋል።
በችግር ወቅት መደራረስ ኢትዮጵያዊ ባህላችን ነው ያሉት ደግሞ የቡሌ ሆራ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ ትዕግሥት ዘመዴ ናቸው።
ዩኒቨርሲቲው ላደረገው ድጋፍ ምሥጋና አቅርበው በከተማው የኮሮና ቫይረስ ከፈጠረው ጫና በተጨማሪ ለድርብርብ ችግር ለተጋለጡ ዜጎች ያለንን በማጋራት ወገንተኛነታችንን ማረጋገጥ ይኖርብናል ብለዋል።
የድጋፉ ተጠቃሚ ከሆኑት መካከል ወይዘሮ ትዕግሥት መላኩ በሰጡት አስተያየት ከዕድሜ መግፋት ጋር ተያይዞ ከፈጠረባቸው የድካም ስሜት ባለፈ ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች መያዛቸው እንደልብ ለመንቀሳቀስ እንደሚቸገሩ ጠቅሰዋል።
በደካማ ጉልበታቸው የዕለት ቀለባቸውን ለማግኝት መቸገራቸውን ጠቁመው ዩኒቨርሲቲው ያደረገው ድጋፍ ችግራቸውን እንደሚቀርፍላቸው በመግለጽ ምሥጋና አቅርበዋል።
በሌላ በኩል ደግሞ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ በትግራይ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞን አዲያቦ ወረዳ የኩናማ ብሔረሰብ በብዛት በሚኖሩበትና ለምለም በተባለው አካባቢ ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች 252 ሺህ ብር የሚገመት የእህል ድጋፍ አድርጓል።
የዩኒቨርስቲው ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር መርሃዊ አብርሃ እንደተናገሩት ዩኒቨርስቲው ከድጋፉ በተጨማሪ ብሔረሰቡን የማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ ታሳቢ ያደረጉ እገዛዎች በማድረግ ላይ እንደሚገኝ አስረድተዋል።
የመጀመሪያ ድግሪያቸውን በመከታተል ላይ ለሚገኙ ሁለት የኩናማ ብሔረሰብ ተወላጆች ነፃ የሁለተኛ ድግሪ የመማር ዕድል መስጠቱን የወሰነ ሲሆን በየዓመቱ በአማካይ ለአምስት የአካባቢው ተማሪዎች ነፃ የትምህርት ዕድል ለመስጠት መታቀዱን ገልጸዋል።
ዩኒቨርስቲው በዘላቂነት በብሔረሰቡ ዘንድ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ተግባራዊ ለማድረግ ጥረት እንደሚያደርግ ተናግረዋል።
ድጋፍ ከተደረገላቸው የአካባቢው ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ለተገርግስ ሌማ በሰጡት አስተያየት ዩኒቨርሲቲው በችግራችን ጊዜ በመድረስና ልጆቻችንን በነፃ በማስተማር ለሚያደርግልን እገዛ ምሥጋናችን ከፍ ያለ ነው ብለዋል።