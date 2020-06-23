በሁመራ ከተማ የአስፋልት መንገድና የእስታዲየም ግንባታ ተጀመረ

ትግራይ ፣ ሰኔ 16/2012 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል ምዕራባዊ ዞን ሁመራ ከተማ ከ67 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የውስጥ ለውስጥ አስፓልት መንገድና የእስታዲየም ግንባታ መጀመሩን የከተማዋ ማዘጋጃ ቤት ገለጸ።
በ45 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነቡ የድንጋይ ንጣፍና የጠጠር መንገዶች ደግሞ ተጠናቅቀው አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል።
የሁመራ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ዋና ሥራአስኪያጅ አቶ ብርሃነ ሃይላይ ለኢዜአ እንደገለጹት በከተማው የ10 ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ የአስፓልት መንገድ ግንባታ ለማካሄድ ወደ ስራ ተገብቷል።
የአስፓልት መንገዱ የከተማ አስተዳደሩ በመደበው 16 ሚሊዮን ብርና ህብረተሰቡ ባወጣው 9 ሚልዮን ብር ወጪ መጀመሩን ገልጸዋል።
ግንባታው በየምእራፉ ከዘጠኝ ወር እስከ 3 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ተጠናቅቆ ለአገልግሎት ይበቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ ስራአስኪያጁ ተናግረዋል።
የአስፓልትና የድንጋይ ንጣፍ መንገዶች ግንባታ በከተማው የሚገኙ አራቱን ቀበሌዎች የሚያገናኙ ናቸው ተብሏል።
በሁመራ ከተማ ከአራት ዓመት በፊት ከተጀመረ በኋላ ተቋርጦ የነበረው የስፖርት ማዘውተርያ ስታድዮም ግንባታ መጀመሩን የገለጹት ደግሞ የከተማው ኮንስትራክሽን ፣ መንገድና ትራንስፖርት ጽህፈት የፕሮጀክት ስራዎች አስተባባሪ አቶ ተክለብርሀን ወልደገሪማ ናቸው።
አስተባባሪው እንደገለጹት የስታዲየሙ ግንባታ የከተማ አስተዳደሩ በመደበው 42 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር ወጪ መጀመሩን አቶ ተክለብርሃን ገልጸዋል።
የሰቲት ሁመራ ስታዲዮም ግንባታ በ2009 ዓ/ም በ25 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ ተጀምሮ በመቋረጡ በህብረተሰቡ ዘንድ ቅሬታ አስከትሎ መቆየቱን ጠቅሰዋል።
የስታዲዮሙ ግንባታ በ2014 ዓ/ም ሰባተኛው ዙር የመላ ትግራይ ጨዋታዎችን ለማስተናገድ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በተመሳሳይ መልኩ የከተማ አስተዳደሩ በመጠናቀቅ ላይ ባለው የበጀት አመት በ45 ሚሊዮን ብር ወጪ ያስገነባቸው መሰረተ ልማቶች ለአገልግሎት መብቃታቸውን በከተማ አስተዳደሩ የመሰረተ ልማት አስተባባሪ አቶ አብረሀ ገብረእግዝአብሄር ገልጸዋል።
ለአገልግሎት የበቁ መሰረተ ልማቶች የጠጠርና የድንጋይ ንጣፍ መንገዶች ናቸው ተብሏል።
አቶ ኢብራሂም አደም የተባሉ የከተማው ነዋሪ በሰጡት አስተያየት መንገድ ባለመኖሩ ምክንያት የተለያዩ ስራዎች ለማከናወን ብናቅድም እንቅፋት ሆኖብን ቆይቷል ብለዋል።