በባህርዳር የምግብ እህል እና አትክልት ዋጋ መጨመር ጫና እንደፈጠረባቸው ነዋሪዎች ተናገሩ

ባህርዳር ሰኔ 15/2012 (ኢዜአ) የምግብ እህልና አትክልት ዋጋ መጨመር በኑሮቸው ላይ ጫና እንደፈጠረባቸው በባህርዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ በበኩሉ አለአግባብ ዋጋ በመጨምሩት ላይ ተከታትሎ እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል።
ከነዋሪዎቹ መካከል አቶ ተገኘ በለጠ ለኢዜአ እንዳሉት የምግብ እህል ዋጋ እየናረ አሳሳቢ ሆኗል።
ባለፈው ጥር ወር ሶስት ሺህ 500 ብር ይሸጥ የነበረው አንድ ኩንታል ነጭ ጤፍ አሁን ላይ አራት ሺህ 100 ብር መግባቱን ጠቅሰዋል።
ሰሞኑን በከተማው የእህል ገበያ የጠቁት የአንድ ኩንታል ሰርገኛ ጤፍ ዋጋ ደግሞ ከሶስት ሺህ 800 እስከ አራት ሺህ ብር ድረስ እንደሆነ ማረጋገጣቸውን አመልክተዋል።
የሌላው እህል ዋጋም በፊት ከነበረበት አሁን ላይ ጭማሪ እያሳየ መሆኑ ጠቁመው የሚመለከተው የመንግስት አካል ቁጥጥር ሊያደርግ ይገባል ብለዋል።
በከተማዋ የቀበሌ 11 ነዋሪ ወይዘሮ አለሚቱ ዳኜ በበኩላቸው ባለፈው ግንቦት ወር 15 ብር ይሸጥ የነበረው አንድ ኪሎ ቀይ ሽንኩርት አሁን ላይ በእጥፍ ዋጋ መጨመሩን ተናግረዋል።
አንድ ኪሎ ቲማቲም ዋጋም በእጥፍ በመጨመር አሁን ላይ 20 ብር አካባቢ እየተጠየቁ መቸገራቸውን ገልጸዋል።
በከተማው እየጨመረ የመጣው የምግብ እህልና አትክልት ዋጋ በኑሮቸው ላይ ጫና እንደፈጠረባቸው አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል።
የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ አበባው ውቤ ስለጉዳዩ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ለዋጋ ጭማሪው ስግብግብ ነጋዴዎች ምርትን ማከማቸትና አርሶ አደሩ በበሽታው ምክንያት ምርቱን ያለማውጣት ችግር መስተዋሉን ገልጸዋል።
ይህም ቢሮው በአራት ቀጠናዎች ባለሙያዎችን በማሰማራት ባደረገው የክትትልና ቁጥጥር ስራ ማረጋገጡን አመልክተዋል።
ከዚህ ጋር ተያይዞ በበጀት ዓመቱ በህገ ወጥ ድርጊት ተሳትፈው በተገኙ 42ሺህ በሚጠጉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን አስረድተዋል።
ከተወሰደው እርምጃ ውስጥም በ41ሺህ 393 ህገ ወጥ ነጋዴዎች ላይ ማስጠንቀቂያ የመስጠት፣ የመሸጫ ሱቃቸውን ማሸግና ፈቃዳቸውን የመሰረዝ በቀሪዎቹ ላይ ደግሞ እስራትና የገንዘብ ቅጣት መሆኑን አመልክተዋል።
በቀጣይም አርሶ አደሩ በሽታውን በመፍራት የያዘውን የጤፍ፣ ስንዴና ሌሎች ምርቶችን ወደ ገበያ እንዲያወጣ ለማስቻል በየደረጃው ከሚገኙ የህብረት ስራ ማህበራትና ዩኔኖች ጋር በመተባበር እየተሰራ ነው ብለዋል።
በቀጣይም እርምጃው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
በበጋው ተመርተው መቆየት የማይቻለውንና በክረምት ወቅት የማይመረተውን የቀይ ሽንኩርት ምርት ከሱዳን ለማስገባት ውሳኔ ላይ መደረሱንም ጠቁመዋል።
ህብረተሰቡም አለአግባብ ዋጋ የሚጨምሩ ነጋዴዎችን በመጠቆም የድርሻውን እንዲወጣም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።