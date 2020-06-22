የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅም ለሌላቸው ዜጎች የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር አከናወነ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 15/2012 ( ኢዜአ)የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመዲናዋ ከአራዳ ክፍለ ከተማ ለተውጣጡ 203 ቤተሰቦች የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር ዛሬ አከናውኗል።
የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ከተከሰተበት ማግስት አንስቶ አቅም የሌላቸውን ዜጎች ለመደገፍ ከተለያዩ አካላት ድጋፍ እየተሰባሰበ ይገኛል።
በዛሬው እለትም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ”እናልፈዋለን” በሚል መሪ ሃሳብ ከአራዳ ክፍለ ከተማ አስሩም ወረዳዎች ለተውጣጡ 203 አነስተኛ ገቢ ላላቸው ቤተሰቦች የምግብ ሸቀጥ ድጋፍ አድርጓል።
በዚህም ለእያንዳንዳቸው 50 ኪሎ የስንዴ ዱቄትና 3 ሊትር ዘይት ተሰጥቷል።
በመርሃ-ግብሩ ላይ የተገኙት የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ”ኢትዮጵያዊያን ከዚህ ቀደም የሚገጥሙንን ችግሮች በጋራ በመደጋገፍ እና በጽናት በመቆም ስንሻገር ኖረናል” ብለዋል።
ዛሬ ላይ ደግሞ በዓለም ላይ የተከሰተውና እንደ አገርም ያጋጠመው ወረርሽኝ እያስከተለ ያለው ችግር በጋራ በመቆም የሚታለፍ እንደሆነ ገልጸዋል።
”እንደ አገር በርካታ ችግሮችን እያለፍን ነው” ያሉት አፈ ጉባዔው፤ ከህዳሴው ግድብ ግንባታና ሌሎች ጉዳዮች ጋር ተያይዞ እያጋጠሙ ያሉ ፈተናዎች እንደሚያልፉ እምነታቸውን ገልጸዋል።
”ታሪካችንም በጽናትና በትዕግስት አቋም ይዘን ችግሮችን እንደምንፈታ ያሳያል” ብለዋል።
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጭ ተቋማት አስተባባሪ ኢንጂነር እንዳወቅ አብጤ በበኩላቸው የወረርሽኙን መከሰት ተከትሎ እያጋጠሙ ያሉ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለማለፍ እየተሰራ እንደሆነ ገልጸዋል።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ላደረገው ድጋፍም አመስግነዋል።
የኮሮናቫይረስ ሊፈጥር የሚችለውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግር ለመመከት በአገር አቀፍ ደረጃ የሃብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ተቋቁሞ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ እየተደረገ መሆኑ ይታወቃል።