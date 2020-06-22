በአማራ ክልል የተለያዩ ዞኖች የዝክረ ሰማዕታት ቀን ታስቦ ዋለ

ጎንደር/መተማ/ ደብረ ብርሃን/ ሰቆጣ / ደብረ ማርቆስ/ ወልዲያ ሰኔ 15/2012 (ኢዜአ) በተፈጸመባቸው ጥቃት ለተሰዉት ዶክተር አምባቸው መኮንን እና የስራ ባልደረቦቻቸው የዝክረ ሰማዕታት ቀን በአማራ ክልል የተለያዩ ዞኖች ታስቦ ዋለ ።
ማዕከላዊ እና ምዕራብ ጎንደር ፣ ሰሜን ሸዋ ፣ ዋግ ህምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ፣ ምስራቅ ጎጃምና ሰሜን ወሎ የሰማዕታቱ ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች ታስቦ የዋሉባቸው ዞኖች ናቸው።
በዞኖቹ ዛሬ ከማለዳው ጀምሮ ችግኝ በመትከል ፣ ሻማ በማብራት ፣ በፓናል ውይይትና ደም በመለገስ የሰማዕታቱ ቀን ታስቦ መዋሉን በየስፍራው የሚገኙት ሪፖርተሮቻችን ዘግበዋል።
በዚህ የመታሰቢያ ስነስርዓት የየዞኑና የከተማ አስተዳደር አመራሮች ፣ ወጣቶች ፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ የፌደራል ፖሊስ አባላት፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትና ለሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል።
ሰኔ 15/2011 ዓ.ም. የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት ዶክተር አምባቸው መኮንን፣ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ ምግባሩ ከበደ እና የርዕሰ መስተዳደሩ የህዝብ አደረጃጀት አማካሪ አቶ እዘዝ ዋሴ በተፈፀመባቸው ጥቃት ህይወታቸው ማለፉ ይታወሳል።