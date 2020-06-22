በጣና ሃይቅ ላይ የተከሰተው የእምቦጭ አረም ወረርሽኝ ለመግታት የሚወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ

ሰኔ 15/2012(ኢዜአ) በጣና ሃይቅ ላይ የተከሰተው የእምቦጭ አረም ወረርሽኝን ለመቆጣጠርና ለመግታት መንግስት የመፍትሄ እርምጃዎችን በተጠና መልኩ ተግባራዊ የማድረግ ጥረቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አስታወቁ።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የፌዴራል እና የአማራ ክልል ከፍተኛ የመንግሥት ስራ ሃላፊዎች በደቡብ ጎንደር ዞን ሊቦ ከምከም ወረዳ ቅርኛ ቀበሌ ተገኝተው በጣና ሐይቅ ላይ የተጋረጠውን የእምቦጭ አረም አደጋ ተመልክተዋል።
በጣና ሐይቅ ላይ የተከሰተውን የእምቦጭ አረም በዘላቂነት ለማስወገድ የሚያስችል የረጅም እና የአጭር ጊዜ የመፍትሔ እርምጃዎች ተግባራዊ እንደሚደረጉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል።
በጣና ሃይቅ ህልውና ላይ የተደቀነው ስጋት ወደ ለየለት የተፈጥሮ ቀውስ እንዳያመራ በፌደራል መንግሥት ችግሩን ለመፍታት የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
ኢትዮጰያ ካሏት ታላላቅ የተፈጥሮ ፀጋዎች መካከል የጣና ሃይቅ ህብረ ብዙ ፋይዳ የያዘ መሆኑን በመጠቆም፤ የሃይቁን ደህንነት እና ጤንነት በማስጠበቅ ረገድ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
በአሁን ጊዜ እየተወሰደ ያለው የመፍትሔ አማራጭ አደጋውን በመቀነስ ረገድ አጋዥ ፋይዳ ቢኖረውም፤ በዘላቂነት አረሙን ከሐይቁ ለማስወገድ የተቀናጀ ርብርብ እንደሚስያፈልግ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል፡፡
የጣና ሃይቅ ዕምቅ ፀጋ ለመጠቀም እና የአካባቢው ነዋሪዎችንም ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማሳደግ አስፈላጊው መሠረተ ልማት ጥያቄዎች በዕቅድ እንደሚመለሱ አክለዋል፡፡