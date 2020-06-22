የቱኒዝያው የግብርና ዘዴ እውቅና ተሰጠው

ሰኔ 15/2012(ኢዜአ)የቱኒዝያው የግብርና ዘዴ በአለም አቀፍ የምግብ እና የእርሻ ድርጅት ቅርስ ተባለ ፡፡
ራምሊ በሚባል ስያሜ የሚታወቀው የቱኒዝያ ታሪካዊ የግብርና ዘዴ አለም አቀፍ ጠቃሚ የግብርና ዘዴ በሚል ነው በቅርስነት የተመዘገበው፡፡
በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በአለም የግብርና ድርጅት (FAO) በጋራ የሚመራው ጠቃሚ የግብርና ቅርስ መዝጋቢ ድርጅት (GIAHS) ነው አውቅና የሰጠው፡፡
ራምሊ ‹‹በአሸዋ ላይ›› የሚል ትርጓሜ ያለው ሲሆን በአሸዋ ክምር ላይ አዝእርትን በመትክል የሚከናወን የግብርና ዘዴ ነው፡፡
በቱንዚያ ጋሃር ኤል ሜሊህ ሃይቆችና በጂባ ኤል ኦሊያ አካባቢ ነው ይህ የሥነ-ምህዳር አገልግሎትና ባህላዊ የተፈጥሮ ጥበቃ ዘዴ የሚገኘው፡፡
ከቱኒዚያ ውጪ በሌሎች የአለም አገራት ዘዴው ቢኖርም፤ ይህንን ልዩ የሚያደርገው ግን በ17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ለእርሻ የሚሆን የመሬት እጦትና የንጹህ ውሃ ችግርን ተከትሎ ሲተገበር የቆየ በመሆኑ ነው ተብሏል፡፡
አገር በቀል የሆነው ይህ የእርሻ ተግባር ውጤታማ በሆነ የመስኖ ዘዴ የሚታገዝ ሲሆን ሰብሎችና ዕጽዋቶች ውሃ የሚያገኙት በየወቅቱ በሚመጣ ዝናብና ከሐይቆች በንፋስ የሚመጣን ውሃ በማቆር ነው፡፡
ገበሬዎች ለክፍለ ዘመናት ባከበቱት ልምድም ሰብሎቹ በምን ያህል ቁመት ውሃ ማግኝት እንዳለባቸው ብሎም በጨው ያልተበከለ ንጹህ ውሃ እንደሚያገኙም ተገልጿል፡፡
አሁን የግብርና ምርትና የአሳ እርባታ በአካባቢው ላይ ዋና የስራ ዝርፎች ሆነዋል ሲል ፋኦ በድረ ገጹ አስነብቧል፡፡