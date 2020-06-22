በባህር ዳር ከተማ የዝክረ ሰማዕታት የመታሰቢያ ስነስርዓት እየተካሄደ ይገኛል

ባህርዳር ሰኔ 15/2012 ( ኢዜአ ) በተፈጸመባቸው ጥቃት ለተሰዉት የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ዝክረ ሰማዕታት አንደኛ ዓመት የመታሰቢያ ስነስርዓት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተገኙበት በተለያዩ ዝግጅቶች እየተካሄደ ይገኛል።
በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ባለው ስነስርዓት ለተሰዉት አመራሮች መታሰቢያ ሃውልት ለማቆም በርዕሰ መስተዳደሩ ግቢ የመሰረተ ድንጋይ ተቀምጧል።
ስነስርዓቱ በክልሉ ፖሊስ ማርሽ ባንድ የታጀበ ሲሆን የሰማዕታቱ መታሰቢያ ቢል ቦርድ ተመርቆ ተከፍቷል።
በተጨማሪም ሰማዕታቱን ለመዘከር የአረንጓዴ አሻራ ቀንን ምክንያት በማድረግ በስማቸው የችግኝ ተከላ ስነ ስርዓት በርዕሰ መስተዳደር ግቢ ተከናውኗል።
ከፍተኛ አመራሮቹ የሰማዕታቱ የቀብር ቦታቸው ላይ በመገኘት የአበባ ጉንጉን የማስቀመጥና የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት አከናውነዋል።
በቀጣይም የፓናል ውይይትና የደም ልገሳ ስነ ስርዓት እንደሚካሄድ ለሰማዕታቱ መታሰቢያ ስንስርዓት የወጣው ፕሮግራም ያመለክታል።
በዝክረ ሰማዕታት ስነ ስርዓቱ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌላ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ጨምሮ ሌሎችም የፌደራልና የክልል ከፍተኛ አመራሮቶች እንዲሁም የሰማዕታቱ ቤተሰቦች ተገኝተዋል።
የዛሬ ዓመት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት ዶክተር አምባቸው መኮንን፣ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ ምግባሩ ከበደ እና የርዕሰ መስተዳደሩ የህዝብ አደረጃጀት አማካሪ አቶ እዘዝ ዋሴ በተፈፀመባቸው ጥቃት ህይወታቸው ማለፉ ይታወሳል።