ለአመራር አባላቱ መታሰቢያ 1 ሺህ 500 ችግኝ ተተከለ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 15/2012 ( ኢዜአ) በአዲስ አበባ የአዲስ ከተማ ከፍለ ከተማ በጄኔራል ዊንጌት ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ ቅጥር ግቢ አንድ ሺህ 500 ችግኞችን ተክሏል።
የከፍለ ከተማው አመራሮች፣ ሠራተኞችና በጎ ፍቃደኛ ወጣቶች ዛሬ የአረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈዋል።
የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ይታያል ደጀኔ የኮሮና ወረርሽኝን እየተከላከልን የአረንጓዴ አሻራችንን ማሳረፋችን ይቀጥላል ብለዋል።
የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ የተከናወነው ባለፈው ዓመት ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ.ም ለተገደሉት የአማራ ክልልና የመከላከያ አመራሮች መታሰቢያ እንደሆነም ገልጸዋል።
በአረንጓዴ አሻራ ማሳረፍ መርሃ ግብር ክፍለ ከተማውን አረንጓዴ ለማድረግ ኅብረተሰቡን በማስተባበር እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በክፍለ ከተማው 300 ሺህ ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት መደረጉንም አክለዋል።
ባለፈው ዓመት በክፍለ ከተማው ከተተከሉ 75 ሺህ ችግኞች መካከል 60 በመቶው መፅደቁንና በዚህ ዓመትም የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ለችግኞች የሚደረገው እንክብካቤ እንደሚጠናከር ነው የተናገሩት።
በዚህ ዓመት በአገር አቀፍ ደረጃ አምስት ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅዶ በትግበራ ላይ ይገኛል።