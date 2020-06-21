ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐብይ የመከላከያ ሠራዊት ግንባታ ስትራቴጂ ሰነድ ላይ ገለፃ አደረጉ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 14/2012(ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐብይ አህመድ የመከላከያ ሠራዊት ግንባታ ስትራቴጂ ሰነድ ላይ ለመከላከያ ሠራዊት ጄነራሎች ገለጻ አደረጉ፡፡
የኢፌዲሪ ጦር ሀይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚስትር ዶክተር ዐብይ አህመድ ለመከላከያ ሠራዊት ጀነራል መኮንኖች የስትራቴጂ ሰነዱን በተመለከተ ገለፃ አድርገዋል፡፡
ወቅታዊ አገራዊ ፈተናዎችን ባገናዘበ መልኩ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ የወታደራዊ አቅምን መሠረት አድርጎ የተዘጋጀው ሰነዱ ለህገ መንግስቱ ተገዢ የሆነና ለህዝብና አገር ዘብ የቆመ ሠራዊት ለመገንባት ያግዛል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፡፡
የካቲት ወር 2012 ዓ.ም ላይ የታተመው ረቂቅ የሥትራቴጂክ ሰነዱ በሂደት እየዳበረ ሁሉም ዜጋ በቀላሉ እንዲረዳው እንዲያውቀውና በጊዜ ሂደት ከወቅቱ ጋር እየተናበበ እንዲሻሻል ተደርጎ የሚቀረጽ ሲሆን በአዲስ መልክ ለማዘጋጀት ያስፈለገው ሠራዊቱን ለማዘመን በማለም ነው ብለዋል፡፡
ይህን ሰነድ በድጋሚ በትኩረት ለመመልከት ያስፈለገበት አምስት መሠረታዊ እውነታዎች አሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህን አመክንዮዎች በመለየት ሰነዱ እንዲሻሻል ተደርጓል ብለዋል።
ጠቅላይ ሚስትሩ በማብራሪያቸው የሠራዊት ግንባታ ስትራቴጂው የአገሪቱን ሉዓላዊነት ባስከበረ መልኩ ህዝቦቿ የሚተማመኑበት ዳር ድንበሯን የሚያስከብርና ዓለማቀፍ ተቀባይነቷ እንዲጨምር በሚያስችል መልኩ ተሰናድቷል ብለዋል።
የመከላከያ ሰራዊቱ ለፓርቲ ለብሔርና ለቡድን የወገነ ሳይሆን አገራዊ ሉዓላዊነትን መሠረት አድርጎ በህገ መንግስቱ የሚመራ ሆኖ አገራዊ ቀጣይነትን ማረጋገጥ አለበት ብለዋል፡፡
ውይይቱ በቀጣይም በተዋረድ እንደሚካሄድ ተነስቷል፡፡