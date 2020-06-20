በሐዋሳ ከተማ የአረንጓዴ ኣሻራ 2ኛ ዙር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ዛሬ ተጀመረ

ሐዋሳ፣ ሰኔ 13/2012 (ኢዜአ) በሐዋሳ ከተማ የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ 2ኛ ዙር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የከተማዋ ከንቲባን ጨምሮ የሃይማኖት አባቶችና የሃገር ሽማግሌዎች በተገኙበት በታቦር ተራራ ዛሬ ተጀመረ።
በከተማዋ የተጀመረውን የ2ኛ ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በይፋ ያስጀመሩት የሐዋሳ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ጥራቱ በየነ ችግኝ በመትከልና በመንከባከብ ከተማዋን ምቹ፣ የተረጋጋ ስነ ምህዳር ያላትና ለኢኮ ቱሪዝም ተመራጭ ለማድረግ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ነው ።
በመርሃ ግብሩ ብቻ 3 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ ወደ ተግባር መገባቱን ያነሱት አቶ ጥራቱ ተከላው ውጤታማ እንዲሆን የሃይማኖት ተቋማትና የሃገር ሽማግሌዎች ጭምር መሳተፋቸውን አብራርተዋል።
መርሃ ግብሩ ከ15 ቀን በፊት በተራራው ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብይ አህመድና በሌሎች አካላት የተተከሉ ችግኞችን የመንከባከብ አካል ጭምር መሆኑን ጠቅሰዋል።
አሻራው ለመጪው ትውልድ የሚተላለፍና የሚያኮራ ታሪክ ስለሆነ እያንዳንዱ ዜጋ የተከለውን ችግኝ በመንከባከብ ሃላፊነቱን እንዲወጣ አሳስበዋል።
ፈጣሪ የሰጠውን ምድር ተንከባክበን በመያዝና ከትሩፋቶቿ ተጠቃሚ ለመሆን ችግኝ ተከላ የቅድሚያ ተግባር ከሃይማኖት አስተምህሮ አንዱ መሆኑን የጠቀሱት ደግሞ የመርሃ ግብሩ ተካፋይና የሐዋሳ ደብረ መጥምቅ መድሐኒዓለም ቤተ-ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ መላከ ስብሃት ኪነ ጥበብ ያለው ናቸው።
ችግኝ መትከል በዋናነት የአየር ሚዛን ለመጠበቅ፣የውሃ አካላት በደለል እንዳይሞሉ በማድረግ ያለው ጥቅም ዘርፈ ብዙ በመሆኑ ጸድቆ ለተፈለገው ዓላማ እንዲውል ምዕመናንን በማስተባበር ሃላፊነታቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።
የደቡብ ወንጌላዊያን አብያተ ክርስትያናት የቦርድ ሰብሳቢ ፓስተር ጌቱ አያለው በኩላቸው ችግኝ መትከል ከፈጣሪ የተሰጠ ትዕዛዝ መሆኑን ገልጸው ይህን ትዕዛዝ ባለማክበር ደን በመጨፍጨፉ በተፈጠረው የአየር ንብረት ለውጥ ለከፋ ችግር እየተዳረግን ነው ይላሉ።
ይህን ለመቀየር በተለይ ሃገራችን የጀመረችው የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ሁሉም ሃላፊነቱን ከተወጣ ዕድገታችን ዕውን ለማድረግ ተስፋ የሚሰጥ ነው ብለዋል።
ያሉን የውሃ አካላት እንዳይደርቁ፣መሬት እንዳይሸረሸር፣የተስተካከለ የአየር ንብረት እንዲኖርና የጀመርነው የሃገር ብልጽግና ጉዞ ለማሳካት ምዕመናን ችግኝ ከመትከል ባሻገር እንዲጸድቁ እንክብካቤ በማድረግ የሚጠበቅባቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።
በየጊዜው በሚካሄደው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተሳታፊ እንደሆነ የሚናገረው የከተማዋ ነዋሪ አቶ እሼቱ ሞርካ በህብረተሰቡ ዘንድ በየጊዜ እያደገ የመጣው ግንዛቤና ተሳትፎ በእንክብካቤውም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ባይ ነው።
የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ግብርና መምሪያ ሃላፊ አቶ ፍቅረ ኢየሱስ አሸናፊ በበኩላቸው እንደ ቀድሞ በጋራ መትከል ስለማይቻል ለቫይረስ ተጋላጭ በማያደርግ መልኩ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ያካተተ ዕቅድ በማዘጋጀት ተከላው ውስጥ ተገብቷል።
እስከ አሁኑ ድረስ ከ1 ሚሊዮን በላይ ችግኝ የተተከለ ሲሆን እስከ ሰኔ 30 ቀን 2012 ዓም መጨረሻ 3 ሚሊዮን ችግኝ ይተከላል ተብሎ ይጠበቃል።
አብዛኛዎቹ ችግኞች ሃገር በቀልና ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸው እንደሆኑ የጠቆሙት ኃላፊው ዓምና ከተተከሉት ችግኞች ውስጥም 90 በመቶ ጸድቀዋል ብለዋል።
ከ150 ሺህ በላይ የከተማዋ ነዋሪዎች እንደሚሳተፉ በተገለጸው በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ ተከላ መርሃ ግብር ከ300 ሄክታር በላይ መሬት እንዲለማ ይደረጋል ተብሏል ።