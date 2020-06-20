የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻው ዘላቂ ግብ ውጤታማ እንዲሆን ከደንና አካባቢ ጥበቃ ጋር የተያያዙ የሕግ ማዕቀፎች ይጠናከራሉ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 13/2012 ( ኢዜአ) በየዓመቱ የሚደረገው የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻ ዘላቂ ግብ ውጤታማ እንዲሆን ከደንና አካባቢ ጥበቃ ጋር የተያያዙ የሕግ ማዕቀፎችን የማጠናከር ሥራዎች እንደሚያከናውኑ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አስታወቀ።
ጠቅላይ ዐቃቤ ሕጓ አዳነች አቤቤ ከተቋማቸውና ከ6 ተጠሪ ተቋማት ሠራተኞች ጋር በመሆን በኦሮሚያ ክልል ፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ከሰበታ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኝ “ደበል” በተሰኘ ተራራ ችግኝ ተክለዋል።
ሥፍራው ከስድስት ዓመታት በፊት ገላጣ እንደነበርና በኦሮሚያ ልማት ማህበር አማካኝነት በተከታታይ በተካሄደ የችግኝ ተከላ ዘመቻ የተራቆተው ሥፍራ ወደ አረንጓዴያማነት መቀየሩን፣ በፊት ጠፍቶ የነበረ ምንጭም ከአምስት ዓመታት በኋላ ዳግም መፍለቁን ገልጸዋል።
አረንጓዴ ልማት ለቀጣይ ትውልድ የሚሰራና ለዘላቂ ልማት ወሳኝ ጉዳይ እንደሆነ በመግለጽ፤ ሁሉም ሰው ለአረንጓዴ አሻራው አስተዋጽኦ ለማበርከት በትጋት እንዲሳተፍ ጠይቀዋል።
በዘንድሮ ክረምት “በደበል ተራራ” 60 ሺህ ችግኝ ይተከላል ተብሎ ዕቅድ የተያዘ ሲሆን፣ ዛሬ በተጀመረው መርሃ-ግብርም ከ1 ሺህ በላይ ችግኞች ተተክለዋል።
”በአካባቢው መራቆት ሳቢያ ጠፍቶ የነበረ ምንጭ ዳግም መመንጨቱ፣ የአካባቢው ነዋሪዎችም የደንን ጥቅም ተገንዝበው ጥበቃና እንክብካቤ እያደረጉ እንደሆነና በደን ልማት ላይ ከተሠራ ውጤት ማምጣት እንደሚቻል ማሳያ ነው” ብለዋል።
አካባቢው በተለይም ለአዋሽ ተፋሰስ ወሳኝ ቦታ በመሆኑ ችግኝ የተከሉ ተቋማት መትከል ብቻ ሳይሆን መንከባከብና ማሳደግ እንደሚጠበቅባቸውም ተናግረዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕጓ በየዓመቱ የሚተከሉ ችግኞች ለታለመላቸው ዓላማ እንዲውሉ ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በተያያዘ የወጡና ሊተገበሩ የታሰቡ የሕግ ማዕቀፎች ስለመኖራቸው ኢዜአ ጠይቋል።
በምላሻቸውም የችግኝ ተከላ ዘመቻው ዋናው ዓላማ መትከል ሳይሆን በዘላቂነት የሚፈለገውን የደን ሽፋን ማሳደግና የአየር ንብረትን መቋቋም እንደሆነ ገልፀዋል።
የሚተከሉት ችግኞች ለታለመላቸው ደረጃ እንዲደርሱ ለመጠበቅና ለመከታተል የሚያስችሉ የህግ ማዕቀፎች መኖራቸውን ተናግረዋል።
ነገር ግን የአረንጓዴ ልማት ስራውን ቀጣይነት ለማረጋገጥ ከባለድርሻ ተቋማት ጋር በመሆን አስፈላጊ የሕግ ማዕቀፎች እንደሚወጡ ጠቁመዋል።
በተለይም ለአካባቢው ማህበረሰብ የተለየ ኃላፊነት የሚሰጥ ሕግ እንዲወጣና፣ አካባቢ ጥበቃው ከንክኪ ነጻ ሆኖ እንዲመራ የሕግ ማዕቀፎችን የማጠናከር ሥራዎች እንደሚከናወኑ ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሻራ ለማኖር በየአመቱ በቢሊዮን የዛፍ ችግኝ የመትከል ዘመቻ መጀመሩ የሚታወስ ሲሆን፤ በዘንድሮው የክረምት ወራት 5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅዶ ከግንቦት 28 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ እየተተገበረ ይገኛል።