በደቡብ ክልል በወረርሽኙ ምክንያት የምግብ እጥረት እንዳያጋጥም በግብርና ስራ ላይ መረባረብ ይገባል

ሀዋሳ፣ ሰኔ 13/2012 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል በኮሮና ምክንያት በምግብ እጥረት ሊቸገሩ የሚችሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመታደግ ከተለመደው አሰራር በመውጣት የግብርና ልማት ላይ መረባረብ እንደሚገባ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አሳሰቡ።
ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ከክልል፣ ዞንና ልዩ ወረዳ አመራሮች ጋር በበልግ ወቅት ተግባራዊ አፈፃፀምና በመኸር አዝመራ ቅድመ ዝግጅት ዙርያ ተወያይተዋል ።
ውይይቱን የመሩት ምክትል ርእሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው እንዳሉት በሀገሪቱ የሚመረተው የምርት መጠን ከሚያስፈልገን ፍጆታ አንፃር ክፍተት ያለበት በመሆኑ ከውጭ በማስመጣት ስንሞላ ቆይተናል።
አሁን ላይ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም ኢኮኖሚ ላይ እያስከተለ ባለው ጫና የተነሳ በድጋፍም ሆነ ሀገሪቱ በምታመነጭው ገቢ ከውጭ ገዝቶ ይህንን ክፍተት መሸፈን ቀላል እንደማይሆን ተናግረዋል።
በዚህ ረገድ ወረርሽኙ በግብርና ምርት አቅርቦት ላይ የሚፈጥረውን ክፍተት በሀገር ውስጥ ምርት ለመሙላት አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ኮሮና እየፈጠረ ያለው ጫና በደቡብ ክልል ለምግብ እጥረት የሚጋለጡ ሰዎች ቁጥር በእጥፍ ሊጨምር ይችላል ተብሎ እንደሚጠበቅ ገልፀዋል ።
እነዚህን ዜጎች ለመታደግ አመራሩ ከተለመደው እሳቤ በመውጣት በአዲስ አስተሳሰብ ለግብርና ልማት ሥራው ትኩረት በመስጠት ከወትሮው በተለየ መረባረብ እንደሚገባው አሳስበዋል።
በእጃችን ላይ መልካም ዕድል እያለ ከድህነት ጋር ተላምደን እየኖርን ነው ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በወረርሽኙ ምክንያት የሚያጋጥመውን የምርት መቀነስ ለሙሙላት ብቻ ሳይሆን በቀጣይም ሙሉ ለሙሉ ከውጭ የሚገባውን የግብርና ምርት ለማስቀረት መስራት ያስፈልጋል ብለዋል ።
የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ አንተነህ ፍቃዱ በበኩላቸው በወረርሽኙ ምክንያት በክልሉ በመኽር አዝመራ 16 በመቶ የምርት ቅናሽ ሊከሰት እንደሚችል ገልጸዋል።
ይህንን ለመቀልበስ በአርሶ አደሩ፣ በተቋማትና በባለሀብቱ እጅ ያለ 311 ሺህ ሄክታር ያልለማ መሬት እንዲታረስ አቅጣጫ መቀመጡን ጠቁመዋል።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ዳንኤል ዳምጠው በአጠቃላይ በክልሉ በኮቪድ-19 ምክንያት 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን የህብረተሰብ ክፍሎች ለምግብ እጥረት ሊጋለጡ ይችላሉ።
ችግሩን አስቀድሞ መከላከል እንዲቻል ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
ይህንን ለማሳካት በትኩረት ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል አርሶ አደሩ በሚፈልገው ልክ ግብዓት ማቅረብ ተጠቃሽ ሲሆን በዚሀ ረገድ እስከ አሁን በተካሄደው እንቅስቃሴ 95 ሺህ ኩንታል የስንዴና ጤፍ ምርጥ ዘር ቀርቧል።
በቅርቡ ከውጭ ሀገር የገባውን 900 ሺህ ኩንታል ጨምሮ 1 ነጥብ 6 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ለየዞኑ መሰራጨቱን አብራርተዋል።
የከምባታ ጠምባሮ ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ዋሌራ በበኩላቸው በዘርፉ የተያዘውን ዕቅድ ለማሳካት በአመራሩ ዘንድ መሻሻሎች ቢኖሩም አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ መቀዛቀዞችን በቁርጠኝነት መሻገር ይጠበቅብናል ብለዋል።
በዞኑ ያልለማ መሬት በስፋት ባይኖርም አስፈላጊውን ግብዓት በወቅቱ በማቅረብና ምርታማነትን የሚያሳድጉ ቴክኖሎጂዎችን ሙሉ በሙሉ በመጠቀም ሊፈጠር የሚችለውን የምርት ጉድለት ለመሙላት እየተሰራ ነው ብለዋል።
የሀዲያ ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ካሳሁን ኤርቆጮ እንዳሉት ደግሞ በሐይማኖት ተቋማት ፣ በትምህርት ቤቶች እንዲሁም በግብርና ልማት ጣቢያዎች የሚገኙ ክፍት መሬቶች በሙሉ ለማልማት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በኢንቨስትመንት የተያዙ መሬቶችንም ያሉባቸውን ችግሮች እየፈታን ወደ ሥራ እንዲገቡ እያደረግን ነው ብለዋል።