ፖፕ ፍራንሲስ በሕይወት አድን የተሳተፉትን የጣልያን ሐኪሞች አመሰገኑ

ሰኔ 13/2012(ኢዜአ) የካቶሊክ ቤተክርስትያን ሊቀ ጳጳስ ፖፕ ፍራንሲስ በኮሮና ምክንያት ጣልያን ከጣለችው የእንቅስቃሴ ገደብ በኋላ ባደረጉት የመጀመሪያ ንግግር ለህይወት አድን ተግባር የተረባረቡትን ጣልያናውን ሐኪሞችን አመስግነዋል፡፡
ፖፑ ከወራት በኋላ ኮቪዲ 19ን በመከላከል ሲሰሩ ከነበሩ ሐኪሞችና ነርሶች ጋር በቫቲካኑ ክሌሜንታይን አዳራሽ በነበራቸው ቆይታ “እናንተ የሃገሪቷ የድጋፍ ምሰሶዎች ናችሁ” ብለዋቸል፡፡
‹‹እዚህ ላላችሁትና በመላው ጣሊያን ለሚገኙት ባልደረቦቻችሁም የክብር መግለጫ ልባዊ ምስጋናዬ ይድረሳችሁ፤ በዚህም የመላውን ህዝብ ስሜት እንደገለጽኩ አስባለሁ›› ነው ያሉት ፖፑ በመልዕክታቸው።
ሕይወታቸውን አስከመስጠት ድረስ መስዋዕትነት ለከፈሉት የአገሪቱ የጤና ባለሙያዎች ‹”ማስክ የለበሱ መልአኮች” በማለት ልባዊ ምስጋና እንዳቀረቡላቸውም ሮይተርስ አስነብቧል፡፡
ጣላያን ከፍተኛ ጉዳት ካደረሰባት የኮቪድ 19 ኮሮና ወረርሽኝ በኋላ ባሳለፍነው ግንቦት 26 የእንቅስቃሴ ገደቧን ያነሳች ሲሆን፣ ሰው በሚበዛባቸው አካባቢዎች ማስክ መልበስና አካላዊ ርቀትን መጠበቅ ግን ግዴታ ነው፡፡
በኮሮና 35ሺ ዜጎቿን በማጣት ከአሜሪካ ብራዚልና እንግሊዝ ቀጥላ በአራተኝነት የተቀመጠችው ጣልያን በበሽታው ህይወታቸውን ካጡት መካካል 170 ገደማ የሚጠጉት ሐኪሞች ናቸው ተብሏል፡፡