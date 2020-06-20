የምዕራብ ዕዝ ጠቅላይ መምሪያ አባላት በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ድጋፍ አደረገ

ነቀምቴ ፣ ሰኔ 13/2012 /ኢዜአ/ በአገር መከላከያ ሠራዊት የምዕራብ ዕዝ ጠቅላይ መምሪያ በግምቢና ነቀምቴ ከተሞች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ነዋሪዎች ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ ፡፡
የጠቅላይ መምሪያው የሰው ኃይልና ልማት አመራር ብርጋዴር ጀነራል ዓለማየሁ ወልዴ እንደገለፁት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ለችግር ለተጋለጡ 300 የግምቢና ነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎች የሰራዊቱ አባላት ድጋፍ አድርገዋል ።
በሁለቱ ከተሞች የተደረገው ድጋፍ 621 ሺህ 600 ብር ግምት ያለው የስንዴ ዱቄት፣ የምግብ ዘይት፣ ስኳርና፣ የንጽህና መጠበቂያ ሳሙናዎች ነው ብለዋል ።
ሰራዊቱ የተሰጠውን ተልእኮ ከመፈፀም ጎን ለጎን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለችግር ከተጋለጡ ወገኖች ጎን መቆሙን በተግባር ለማረጋገጥ ድጋፉ እንዳደረገ ብርጋዴር ጀነራሉ ተናግረዋል ።
በዕዙ ስር የሚገኙት የሠራዊት አባላት በሽታው ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በግዳጅ ቀጠናው የገንዘብ፣ የጉልበት፣ የማቴሪያልና ሌሎች ድጋፎችን እያደረገ መገኘቱንም ከፍተኛ መኮንኑ ገልፀዋል ።
የሰራዊቱ አባላት በተጨማሪም ባለፈው ወር ከደመወዛቸው ከ10 እስከ 20 በመቶ በመቁረጥ ያዋጡትን ገንዘብ ለኮሮና መከላከል ሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ማስረከባቸውን ከፍተኛ መኮንኑ ጠቁመዋል ።
ሕዝብ ሠላም ሲያጣ ቀድሞ እየደረሰ ለሠላም ዋጋ የሚከፍል፣ የሕዝብ ኩራት የሆነው የዕዙ ሠራዊት የቫይረሱ ስርጭት በሕዝቡ ላይ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ ለመቋቋም የሚያግዝ ድጋፍ በማድረጉ ምሥጋና ያቀረቡት ደግሞ የምዕራብ ወለጋ ዞንዋና አስተዳዳሪ አቶ ኤሊያስ ኡመታ ናቸው ፡፡
የግምቢ ከተማ ከንቲባ አቶ ገሊላ ደርሶ የመከላከያ ሠራዊቱ ያደረገው ድጋፍ ለሕዝቡ ያለውን ወገንተኝነት በተግባር ያረጋገጠ ነው ነው ብለዋል ።
የነቀምቴ ከተማ ከንቲባ አቶ በሪሶ ተመስገን በበኩላቸው የሠራዊቱ አባላት ላደረጉት በጎ ተግባር አመስግነው የሰራዊት አባላት በተለያዩ የልማት ስራዎችም በመሳተፍ ሕዝባዊ ወገንተኝነታቸውን እያስመሰከሩ የሚገኙ ታማኝ የሕዝብ ልጆች መሆናቸውን ገልፀዋል ።
ድጋፍ ከተደረገላቸው የሕብረተሰብ ክፍሎች መካከል የነቀምቴ ከተማ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ ጽጌ ገብረ ሕይወት ለተደረገላቸው ድጋፍ ሰራዊቱን አመስግነዋል ።