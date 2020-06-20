አዲስ አበባ ሰኔ 13/2012(ኢዜአ) ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አዳነች አቤቤ ከተቋማቸውና ከ6 ተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች ጋር በመሆን ችግኝ ተከሉ።
በኦሮሚያ ክልል ፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ከሰበታ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘው ደበል ተራራ ነው የችግኝ ተከላው የተካሄደው።
ቦታው ከ6 ዓመታት በፊት ባዶ የነበረና በኦሮሚያ ልማት ማህበር አማካኝነት በተከታታይ የተደረገ የልማት ዘመቻ ችግኝ ሲተከልበት ቆይቷል።
በዚህም የተራቆተው ስፍራ ወደ አረንጓዴያማነት ተቀይሯል።
ዘንድሮ በስፍራው 60 ሺህ ችግኝ ይተከላል ተብሎ ዕቅድ የተያዘ ሲሆን በዛሬው ዕለት ከ1 ሺህ በላይ ችግን ተተከለ።
የዛሬውን መርሃ ግብር ያስጀመሩት ጠቅላይ ዐቃቤ ህጓ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ”የአረንጓዴ ልማት ለዘላቂ ልማት ወሳኝ ነው። ሁላችንም መትጋት አለብን” ብለዋል።
ከችግኝ ተከላው ጎን ለጎንም ከዚህ በፊት የተተከሉ ችግኞች የተጎበኙ ሲሆን 90 በመቶ ያህሉ እንደጸደቀ ተገልጿል።
በአካባቢው መራቆት የተነሳ በቦታው ጠፍቶ የነበረ ምንጭ ዳግም መመንጨቱና የአካባቢው ነዋሪዎችም የደንን ጥቅም ተገንዝበው ጥበቃና እንክብካቤ እያደረጉ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ችግኝ የተከሉ ተቋማት መትከል ብቻ ሳይሆን መንከባከብና ማፅደቅ እንዳለባቸው ተናግረዋል።
ከተጠሪ ተቋማት መካከል የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን በስፍራው የጥበቃ ቤት ለመስራት ቃል ገብቷል።