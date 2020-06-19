በቤንሻንጉል ጉሙዝ 275 ኪሎ ዋት የፀሀይ ኤሌትሪክ ሃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ተጠናቀቀ

አሶሳ፣ ሰኔ 12/2012(ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ 275 ኪሎ ዋት የጸሐይ ሃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ስራ ተጠናቅቆ ለአገልግሎት መዘጋጀቱ ተገለጸ፡፡
አገር አቀፍ የኤሌክትሪክ አቅርቦት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ቅርንጫፍ ፅህፈት ቤት ሃላፊ አቶ በከኮ ያለው ለኢዜአ እንደተናገሩት በወረዳው አልባሳ እና ገፈሪ ተብለው በሚጠሩ ቀበሌዎች በ2011 ዓ.ም የተጀመረው የጸሐይ ሃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ስራ ሙሉ በሙሉ ተጠናቋል፡፡
የሲቪል ምህንድስና ስራውን ሲ. አር. ቲ በተባለ የቻይና ተቋራጭ መከናወኑን ጠቅሰዋል፡፡
የ19 ኪሎ ሜትር የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታና የሶስት ትራንስፎርመሮች ተከላ ደግሞ በቅርንጫፉ መከናወኑን ተናግረዋል፡፡
ፕሮጀክቱ ከጸሐይ ሃይል 275 ኪሎ ዋት ኤሌክትሪክ የማመንጨት አቅም እንዳለው የገለጹት አቶ በከኮ በቀበሌዎቹ የሚገኙ 1 ሺህ 128 አባወራ እና እማወራዎች የመብራት ተጠቃሚ ያደርጋል ፡፡
እስከ አሁን በ92 መኖሪያ ቤቶች ቆጣሪ መግባቱን ገልጸው ሌሎች 204 ደምበኞች ደግሞ ተመዝግበው ወረፋ እየተጠባበቁ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡
ፕሮጀክቱ በመንገድና ሌሎች ችግሮች ሳቢያ ሁለት ወራት ዘግይቶ መጠናቀቁን ያስረዱት አቶ በከኮ በሰኔ ወር 2012 ርክክብ ከተፈጸመ በኋላ አገልግሎት መስጠት ይጀምራል ብለዋል፡፡
ፕሮጀክቱ 29 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት ነው ብለዋል።
በሃገር አቀፍ ደረጃ ከሚካሄዱ ፕሮጀክት አንዱ መሆኑን ገልጸው ቀበሌዎቹ አገልግሎቱን እንዲያኙ የተመረጡት ደግሞ ከዋናው የሃይድሮ ኤሌክትሪክ መስመር ረጅም ርቀት ላይ መገኘታቸውና መሠረተ ልማት ስላልተዳረሰባቸው እንደሆነ አብራርተዋል፡፡