በወልዲያ ዩኒቨርስቲ የኮሮና መመርመሪያ ላቦራቶሪ ስራ ጀመረ

ወልዲያ፣ ሰኔ 12/2012 (ኢዜአ) የወልድያ ዩኒቨርስቲ በቀን እስክ አንድ ሺህ ናሙናዎችን መመርመር የሚያስችል የኮሮና መመርመሪያ ላቦራቶሪ ማዕከል ስራ ማስጀመሩን አስታወቀ።
የዩኒቨርስቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር አበበ ግርማ በላቦራቶሪ ማዕከሉ ስራ ማስጀመር ስነ ስርዓት ላይ እንዳሉት ማእከሉ አስፈላጊው ግብዓት ተሟልቶለት ትናንት ስራ እንዲጀምር ተደርጓል ።
የምርመራ አገልግሎቱ መጀመርም ቀደም ሲል ናሙናዎችን ደሴና ባህር ዳር በመላክ ይደርስ የነበረውን የውጤት መጓተትና አላስፈላጊ ድካም በማስቀረት ወረርሽኙን ለመከላከል ያግዛል ብለዋል፡፡
ማዕከሉ ለሰሜን ወሎና ለዋግ ህምራ ዞኖችና ለአጎራባች የአፋር ክልል ወረዳዎች የናሙና ምርመራ የሚያደርግ መሆኑን ገልፀዋል።
የምርመራ ማዕከሉ በቀን እስከ አንድ ሺህ ናሙና የመመርመር አቅም እንዳለው ጠቅሰው፤ በሶስት ፈረቃ የሚሰሩ 27 ባለሙያዎች ሰልጥነው መዘጋጀታቸውንም ፕሬዚዳንቱ አስታውቀዋል።
ዩኒቨርስቲው ለለይቶ ማቆያ አገልግሎት የሚውል ከአንድ ሺህ በላይ አልጋዎችን ጭምር ማዘጋጀቱን ተናግረዋል።
የወልድያ ከተማ ከንቲባ አቶ መሀመድ ያሲን በበኩላቸው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአካባቢው የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ሰፊ ጥረት እየተደረገ ይገኛል ብለዋል ።
ህዝቡን በማስተማር፣ ድጋፍ ለሚሹ አካላት እርዳታ በማሰባሰብ፣ የለይቶ ማቆያዎችን በማመቻቸትና ችግሩ እየከፋ ከሄደም መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች ተለይተው እየተተገቡረ መሆናቸውን ገልፀዋል።
ነገር ግን ሕዝቡ በበሽታው የስርጭት አስከፊነትና ሊያደርስ ከሚችለው ጉዳት አንፃር በሚገባው ልክ እየተጠነቀቀ ባለመሆኑ የሃይማኖት አባቶች ተከታዮቻቸውን በማስተማር የላቀ ድርሻ እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።
በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት መምህር አክሊለ ብርሃን አክሎግ በበኩላቸው ዩኒቨርስቲው የምርመራ ማእከል በማቋቋም ለሕዝቡ ያለውን አጋርነት በጭንቅ ሰዓት በማሳየቱ አመስግነው ሕዝቡን የማስተማርና የማንቃት ስራው ግን የሁላችንም ነው ብለዋል፡፡