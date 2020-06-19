ቢሮው የከተሞችን የመሠረተ ልማት ችግርን ለመፍታት እየተሰራ ነው አለ

ባሕርዳር፣ ሰኔ 12/2012 (ኢዜአ) በ32 ከተሞች የሚስተዋለውን የመሠረተ ልማት አቅርቦት ችግርን ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ቢሮ አስታወቀ።
በቢሮው የከተሞች ተቋማዊ የመሠረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም ኃላፊ አቶ አሻግሬ አቤልነህ ለኢዜአ እንደገለጹት የመሠረተ ልማት ሥራዎቹ እየተከናወኑ ያሉት ሁለት ቢሊዮን 300 ሚሊዮን ብር በጀት ነው።
ይህም በዓለም ባንክ የሚደገፍ መሆኑን አመልክተው ከሥራዎቹም መካከል 371 ኪሎሜትር የድንጋይ ንጣፍና ጠጠር መንገድ፣ የውኃ ፍሳሽ ማስወገጃ ቦይ፣ የመብራትና የውኃ መስመር ዝርጋታ ይገኙበታል።
የእግረኛ መንገድ፣ ሁለት የገበያ ማዕከላትና የሁለት ቄራዎች፣ የ52 ብሎክ ሼዶች፣ የጎርፍ መከላከያ ግንብ ግንባታና የአረንጓዴ ፓርክ ልማትም የተጠቀሱ ሌሎቹ ተግባራት ናቸው።
የመሠረተ ልማት ሥራዎችም ባለፉት 11 ወራት በተደረገ ጥረት የዕቅዱን 75 በመቶ መከናወኑን ጠቅሰው፤ ቀሪው ሥራ በዚህ ወር መጨረሻ ለማጠናቀቅ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል።
የሚመደበው በጀት በአግባቡ ለታሰበለት ዓላማ እንዲውልም ቢሮው ባለሙያዎችን መድቦ ሥራዎቹ በጊዜ እንዲጠናቀቁ ድጋፍና ክትትል እያደረገ እንደሚገኝም አስረድተዋል።
ደብረማርቆስ፣ ፍኖተሰላምና ኮምቦልቻን ጨምሮ ሌሎች የፕሮግራሙ ተጠቃሚ ከተሞች የመሠረተ ልማት ሥራቸውን በተሻለ መፈጸም የቻሉ ናቸው ብለዋል።
ደብረታቦር፣ ባቲ፣ ብቸናና ቡሬ ከተሞች ደግሞ ዝቅተኛ አፈጻጸም የታየባቸው መሆናቸውን ጠቅሰው፤ ከችግራቸው እንዲወጡም ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
የዓለም ባንክ በጀት ተጠቃሚ በሆኑ ከተሞች በሚከናወኑ የመሠረተ ልማት ሥራዎች ከ30 ሺህ እስከ 50 ሺህ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል እየፈጠሩ መሆኑም ተመልክቷል።
የመሠረተ ልማት ሥራዎቹ ከተሞችን ጽዱ፣ ውብና ለነዋሪዎች ምቹ እንዲሆኑ፣ የንግድና የተሳለጠ ማኅበራዊ አገልግሎት እንዲኖር ለማስቻል ታስቦ እየተከናወነ መሆኑን የፕሮግራሙ ኃላፊ አብራርተዋል።
በደሴ ከተማ አስተዳደር በዓለም ባንክ በተገኘ 200 ሚሊዮን ብር ሕዝቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የልማት ሥራዎች እየተከናወኑ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የአስተዳደሩ ቤቶች ልማት ኮንስትራክሽን መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱልከሪም ሀብታሙ ናቸው።
ከሥራዎቹም የአረንጓዴ ልማት፣ የሮቢት ገበያ ማሻሻያ፣ የእግረኛ መሸጋገሪያ ድልድይና የትራፊክ መብራት ማመቻቸት ይገኙበታል።
ፕሮጀክቶቹ በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ ተጠናቀው ለአገልገሎት እንዲበቁም ተገቢው ክትትል እየተደረገ ይገኛል ብለዋል።
በባሕርዳር ከተማ አስተዳደር የዳግማዊ ምኒሊክ ክፍለ ከተማ ነዋሪ አቶ ዘውዱ በላይ በሰጡት አስተያየት በከተማው እየተሰሩ ያሉ የመሠረተ ልማት ሥራዎች የአካባቢውን ገጽታ እየቀየሩ መሆኑን ተናግረዋል።
የድንጋይ ንጣፍ መንገድና ሌላውም የመሠረተ ልማት ሥራ ተከትሎም መኖሪያ ቤቶች ወደ ንግድ እየተቀየሩ ተጠቃሚ እንዲሆን ምቹ ሁኔታ መፈጠሩን ጠቅሰዋል።
ባለፈው ዓመት በዓለም ባንክ ድጋፍ ተጠቃሚ በሆኑ ከተሞች በአንድ ቢሊዮን 500ሚሊዮን ብር ወጪ የተለያዩ የመሠረተ ልማት ሥራዎች መከናወናቸውን ከክልሉ ከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ቢሮ የተገኘው መረጃ ይጠቁማል።