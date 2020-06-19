የአረንጓዴ ልማት ለህዝቦች ሰላም፣ አብሮነትና ተፈጥሯዊ ቁርኝት መልካም አጋጣሚ መሆኑ ተገለጸ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 12/2012 (ኢዜአ) ችግኞችን መትከል ሕዝቦችን በሰላምና ዕርቅ በአንድነት አስተሳስሮ ከተፈጥሮ ጋር ያላቸውን ቁርኝትም ይበልጥ የሚያጠናክር መሆኑን የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ሊቀ መንበር ተናገሩ።
የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ከአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ጋር በጋራ በእንጦጦ ፓርክ ችግኝ ተክለዋል።
የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ሊቀ መንበር ብፁዕ ካርዲናል አቡነ ብርሃነየሱስ በዚሁ ወቅት እንደገለጹት፤ የአረንጓዴ ልማት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎችን ያቀፈ ነው።
የአረንጓዴ አሻራ የአየር ንብረት መዛባትን ከመከላከል ባሻገር የዜጎችን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የሚያጎለብት መሆኑን አብራርተዋል።
ለአገር ልምላሜና ድርቅን በመከላከል ረገድም ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸዋል።
የገበሬው አዝርዕት ፍሬ አፍርቶ ኢትዮጵያ በምግብ ራሷን እንድትችል በማድረግም ችግኞችን መትከልና ማሳደግ ዓይነተኛ መንገድ መሆኑን ገልጸዋል።
የአረንጓዴ ልማት ሰዎች ከተፈጥሮ ጋር ለሚያደርጉት ትንቅንቅም የመፍትሔ ቁልፍ መሆኑ ተገልጿል።
በመሆኑም የችግኝ ተከላ መርሃ-ግብር ሕዝቦችን በሰላምና ዕርቅ በአንድነት አስተሳስሮ ከተፈጥሮ ጋር ያላቸውን ቁርኝት ይበልጥ የሚያጠናክር መሆኑን ተሳታፊዎቹ ገልጸዋል።
እንደ አገርም ገጽታን በመገንባትና የነገን ተስፋ በማለምለም ሕዝቡ ልዩነትን በማስወገድ ለአገሩ የሚጠቅም ተግባርን ማሳረፍ እንዲችል ትልቅ ዕድል የሚፈጥር መሆኑን ገልጸዋል።
በመሆኑም ሁሉም አካል የዚህ ተግባር ተሳታፊ በመሆን ችግኝን በመትከልና በመንከባከብ የራሱን አስተዋጽኦ ማበርከት አለበትም ብለዋል።
በዘንድሮ የችግኝ ተከላ መርሃ-ግብር በአገር አቀፍ ደረጃ አምስት ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ዕቅድ ተይዟል።