በወላይታ ሶዶ በወረርሽኙ ስጋት ህብረተሰቡ ከመደበኛ ጤና አገልግሎት እየራቀ ነው

ሶዶ፣ ሰኔ 12/2012 (ኢዜአ) በወላይታ ሶዶ ከተማ ህብረተሰቡ በወረርሽኙ ምክንያት ስጋት ውስጥ በመግባት ከመደበኛ ህክምና አገልግሎት እየራቀ መሆኑን የከተማው ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የጽህፈት ቤቱ ተወካይ አቶ ፍሬው ዳዊት ለኢዜአ እንዳስታወቁት ህብረተሰቡ መደበኛ የጤና አገልግሎት እንዳያቋርጥ ግንዛቤ ለመፍጠር ጥረት ቢደረግም በሚፈለገው ልክ ለውጥ አላመጣም።
በዚህም ምክንያት የቤተሰብ ምጣኔን ጨምሮ የእናቶችና ህፃናት ጤና አገልግሎት የስራ አፈፃፀም ዝቅተኛ መሆኑን ለአብነት አንስተዋል።
በተለይ የኮሮና ወረርሽኝ በተከሰተ ማግስት በጤና ባለሙያዎች ዘንድ የነበረው መደናገጥ በተገልጋዩ ማህበረሰብ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ማሳደሩን ገልጸዋል።
በመሆኑም ከሶዶ ዩኒቨርሲቲ ቲቺንግና ሪፈራል ሆስፒታል ጋር በመተባበር ከአንድ ሺህ ለሚበልጡ የጤና ባለሙያዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት መሰጠቱን ጠቅሰዋል።
ህብረተሰቡ ወደ ጤና ተቋም የማይመጣው ለቫይረሱ እንጋለጣለን ከሚል ስጋትና ወደ ለይቶ ማቆያ እንገባለን በሚል መደናገር መሆኑን ገልፀዋል ።
ይህንን ብዥታ ለመቅረፍ በከተማዋ ከተቋቋመው የኮሮና መከላከል ግብረ ሃይል ጋር በመቀናጀት ጥረት እየተደረገ መሆኑን አመልክተዋል።
የሶዶ ዩኒቨርስቲ ቲቺንግና ሪፈራል ሆስፒታል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታሁን ሞላ በበኩላቸው ለኮሮና ቫይረስ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት ከተለዩት የጤና ተቋማት ውጪ ሌሎቹ መደበኛውን የጤና አገልግሎት በመስጠት ላይ እንደሚገኙ ገልፀዋል ።
በአሁኑ ወቅት በሆስፒታሉ የድንገተኛ ህክምናን ጨምሮ ሁሉንም መደበኛ አገልግሎቶች ለመስጠት በሩ ክፍት ቢሆንም በተገልጋዩ ህብረተሰብ ዘንድ መቀዛቀዝ መታየቱን አስረድተዋል ።
በተለይ የካንሰር፣ የስኳር፣ የደም ግፊት እንዲሁም የልብና አዕምሮ ህመሞች በቅርበት የባለሙያ ክትትልና መድኃኒት ስለሚያስፈልጋቸው ህብረተሰቡ መደበኛ ክትትሉን ማቋረጥ እንደሌለበት ዶክተር ጌታሁን አሳስበዋል።
በዚህ ረገድ መደበኛ አገልግሎት ህብረተሰቡ ማግኘቱን እንዲከታተሉና እንዲያስተምሩ ከዞን እስከ ቀበሌ ድረስ ላሉ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች መመሪያ መውረዱን ተናግረዋል ።
የወላይታ ሶዶ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ አዜብ ጉንታ በሰጡት አስተያየት የኮሮና ቫይረስ ምርመራ መጀመሩ በፈጠረባቸው ስጋት ወደ ሆስፒታሉ መሄድ አቁመው ነበር።
ምርመራ በሚደረግበት ወቅት ተገቢው ጥንቃቄ እንደሚደረግ ከጤና ባለሙያዎች ግንዛቤ በማግኘታቸው ግን በሆስፒታሉ መደበኛ የህክምና ክትትል መጀመራቸውን ተናግረዋል።