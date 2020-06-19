የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመቆጣጠር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ ላይ ማሻሻያ ተደረገ

አዲስ አበባ ፤ ሰኔ 12/2012 ዓ.ም (ኢዜአ) – የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተቋቋመው የሚኒስትሮች ኮሚቴ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ ላይ ማሻሻያ አደረገ።
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየተስፋፋ መምጣት የመንግሥትን አቅም እየፈተነው መሆኑ ተገልጿል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተቋቋመው የሚኒስትሮች ኮሚቴ አስተባባሪና የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ኮሚቴው ያካሄደውን መደበኛ ስብሰባ አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል።
የሚኒስትሮች ኮሚቴ በመደበኛ ስብሰባው ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል ያላቸውን ዋና ዋና ጉዳዮች የተመለከተ ሲሆን ባለፉት ቀናት የተከናወኑ ተግባራትንም ገምግሟል።
በዚህ መሠረት ዛሬን ጨምሮ ባለፉት ቀናት የቫይረሱ ሥርጭት እየጨመረ መምጣቱንና አዳዲስ ባህሪያትም እየተስተዋሉ መሆኑን ኮሚቴው መገንዘቡን ገልጸዋል።
በተለይ የውጭ አገር የጉዞ ታሪክ የሌላቸው፣ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር የታወቀ ንክኪ ያላደረጉ ሰዎች በቫይረሱ እየተያዙ መምጣትና በአስከሬን ምርመራ ቫይረሱ በሰዎች ላይ መገኘቱ ወረርሽኙ አሳሳቢ መሆኑን ያሳያል ብለዋል።
ይህም የቫይረሱን ሥርጭት በማኅበረሰብ ደረጃ መሆኑን እንደሚያሳይና ሥርጭቱን ይበልጥ አሳሳቢ እንዳደረገው የሚኒስትሮች ኮሚቴ መገምገሙን ወይዘሮ ሙፈሪያት ተናግረዋል።
የሥርጭት መጠኑ ከፍተኛ በመሆኑም የመንግሥት አቅም እየተፈተነ መሆኑን ሚኒስትሯ አስታውቀዋል።
የወረርሽኙን ሥርጭት የሚኒስትሮች ኮሚቴ በዝርዝር ከገመገመ በኋላ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ ላይ ማሻሻያ አድርጓል ሲሉም ነው የገለጹት።
በማሻሻያውም የሚኒስቴሮች ኮሚቴ በቀብር ሥርዓት አፈጻጸም ላይ ማሻሻያ እንዲደረግ የወሰነ ሲሆን በመንግሥት ብቻ ሲፈጸም የነበረው የቀብር ሥርዓት በቤተሰብ እንዲሆን ተደርጓል።
መንግሥት ከዚህ በኋላ አቅም ለሌላቸው ብቻ የቀብር ሥርዓት እንደሚያስፈጽም ሚኒስትሯ ተናግረዋል።
ሌላው የሚኒስትሮች ኮሚቴ ማሻሻያ ያደረገው በለይቶ ማቆያ ማዕከላት ሲሆን የለይቶ ማቆያ ጊዜ ከነበረበት 14 ቀን ወደ ሰባት ቀን ዝቅ እንዲል ተደርጓል።
በተጨማሪም ከውጭ አገር ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ማንኛውም ዜጋ በ72 ሰዓት ጊዜ ውስጥ ተመርምሮ ከኮቪድ ነፃ የሚል ማረጋገጫ ሲኖረው ብቻ ነው ወደ አገር ቤት መግባት የሚችለው።
የምርመራ ውጤት ካልያዙ ግን ለሰባት ቀን ወደ ለይቶ ማቆያ ይገባሉ ብለዋል።
ሚኒስትሯ አሁንም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሥርጭት በአገሪቱ እየጨመረ በመምጣቱ ተጨማሪ አስገዳጅ እርምጃዎች እንደሚወሰዱም ጠቁመዋል።
ከዚህ ባሻገር ኅብረተሰቡ በኃላፊነት ራሱን፣ ቤተሰቡን፣ አካባቢውንና አገሩን ከወረርሽኙ እንዲጠብቅ ጥሪ አቅርበዋል፡፡