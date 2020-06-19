የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሐ ግብርን ዕቅድ ከግብ ለማድረስ የሴቶች ተሣትፎ ማደግ አለበት – ሚኒስትር አይሻ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 12/2012(ኢዜአ) የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሐ ግብርን ዕቅድ ከግብ ለማድረስ የሴቶች ተሣትፎ ማደግ እንደሚገባ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ገለጹ።
የአሮሚያ ክልል የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ቢሮና በክልሉ በሚገኙ የሴት አደረጃጃት አስተባባሪነት መርሐ ግብሩ በሱሉልታ ወረዳ ጫንጮ ከተማ አቅራቢያ፣ በቢሾፍቱ ና በሞጆ ከተሞች በይፋ ተጀምሯል፡፡
ለአንድ ሳምንት የሚቆየው መርሐ ግብር አራት ሚሊዮን ሴቶች የሚሳተፉ ሲሆን፤ ከ120 ሚሊዮን በላይ ችግኞች እንደሚተከሉ ተገልጿል፡፡
ሚኒስትሯ ዛሬ በሱሉልታ ወረዳ መርሐ ግብሩ ሲጀመር እንደተናገሩት የክልሉ ሴቶች ለመርሐ ግብሩ ስኬታማነት ድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል፡፡
በአገር ደረጃ የሚሰራ ማንኛውም ልማት ያለ ሴቶች ተሣትፎ ከግብ ሊደርስ አይችልም ያሉት ኢንጂነር አይሻ፣ የአረንጓዴ አሻራ መርሐ ግብር ግቡን እንዲመታ ችግኞችን በመትከልና በመንከባከብ ሚናቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል፡፡
ኢንጂነር አይሻ እንዳሉትም በተለይ በዚህ ሴቶች ኮቪድ 19ን እየተከላከሉ ከቤተሰብ አባላት ጋር ችግኞች መትከል ይኖርባቸዋል፡፡
የኦሮሚያ ክልል የሴት አደረጃጀት የጀመረው በጎ ሥራም በአገር ደረጃ መስፋት እንዳለበት ጠቁመው፣ ለዕቅዱ ስኬትም በክልሉ ሴቶች ተሳትፎ ማደግ አለበት ብለዋል፡፡
የኦሮሚያ ሴቶች ሊግ ፕሬዘዳንት ወይዘሮ ሰዓዳ ኡስማን በበኩላቸው በሴቶች ብቻ የሚካሄደውመርሐ ግብር አራት ሚሊዮን ሴቶች እንደሚሳተፉበት ገልጸዋል፡፡
በዚህም ከ120 ሚሊየን በላይ ችግኞችን ለመትከል መታቀዱንም ተናግረዋል፡፡
በክልሉ የሴቶችን ተጋላጭነት በመቀነስ የአረንጓዴ አሻራን ዕቅድ በሴቶች ተሣትፎ ከግብ ለማድረስ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
የብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ሊቀ መንበር ወይዘሮ መሠረት መስቀሌ በአገር ደረጃ በሴቶች ተሣትፎ ከሁለት ቢሊየን በላይ ችግኞችን ለመትከል ዕቅድ ተይዞ እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡
የዛሬው መርሐ ግብርም በአገር ደረጃ የተያዘው ዕቅድ አካል መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
በመርሐ ግብሩ የተሳተፉ ሴቶች በሰጡት አስተያየትም ችግኞችን መትከል ብቻ ሳይሆን መንከባከብ እንደሚገባ ገልጸዋል፡፡
እነሱም የተከሏቸው ችግኞች እስኪጸድቁ ድረስ እንደሚንከባከቡ ቃል ገብተዋል፡፡
ልጆችን ወልደን ተንከባክበን ለቁም ነገር እንደምናበቃ ሁሉ፤ የተከልነውን ችግኝም እንደ ልጃችን አይተን እንንከባከባለን ብለዋል፡፡
በመርሐ ግብሩ ከዞን እስከ ቀበሌ ድረስ ሴቶች እንደሚያሳተፉ ተገልጿል፡፡