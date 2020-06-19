በደቡብ ወሎ ዞን አዋጁን ተላልፈው የተገኙ ሁለት ሺህ የሚጠጉ አሽከርካሪዎች ተቀጡ

ደሴ፣ ሰኔ 12/2012 (ኢዜአ) በደቡብ ወሎ ዞን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተላልፈው የተገኙ ሁለት ሺህ የሚጠጉ አሽከርካሪዎች መቀጣታቸውን የዞኑ መንገድ ትራንስፖርት መምሪያ አስታወቀ።
የመምሪያው ኃላፊ አቶ ከድር ይመር ለኢዜአ እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ትኩረት ከተሰጣቸው መካከል የትራንስፖርት ዘርፉ በዋናነት የሚጠቀስ ነው።
በዚህም በተሳፋሪዎች መጨናነቅ የሚፈጠረውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመግታት በእያንዳንዱ ተሳፋሪ ክፍያውን በመጨመር ተሽከርካሪው መጫን ከሚችለው በግማሽ ቀንሶ እንዲጭን አዋጁ መደንገጉ ይታወሳል።
ይሁን እንጂ በዞኑ በተለያዩ ኣካባቢዎች በ81 ሺህ ተሸከርካሪዎች ላይ በተካሔደው ቁጥጥር ሁለት ሺህ የሚጠጉ አሽከርካሪዎች አዋጁን ተላልፈው በመገኘታቸው እንዲቀጡ ተደርጓል።
ህጋዊ እርምጃ ከተወሰደባቸው መካከልም 1ሺህ 711 አሽከርካሪዎችን ለህግ በማቅረብ የገንዘብና የእስር ቅጣት የተላለፈባቸው ሲሆን ቀሪዎች ደግሞ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰቷቸዋል።
ቅጣት ከተላለፈባቸው ውስጥም 1ሺህ 506 አሽከርካሪዎች ከ500 እስከ 21 ሺህ ብር የሚደርስ የገንዘብ ቅጣት ተጥሎባቸዋል።
ቀሪዎቹ 205 አሽከርካሪዎች ደግሞ እስከ አራት ወር በሚደርስ እስራት መቀጣታቸውን ኃላፊው ተናግረዋል።
አሽከርካሪዎቹ የተቀጡት ከተፈቀደላቸው የሰው ልክ በላይ በመጫናቸው፣ ተሽከርካሪን ከዓላማው ውጭ በመጠቀም ፣ ከታሪፍ በላይ ሒሳብ በማስከፈላቸውና ሌሊት በማጓጓዛቸው መሆኑን ገልፀዋል።
ወጣት ሰሚር አብዱ ከደሴ ኮምቦልቻ በዶልፊን የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት እንደሚሰጥ ገልፆ ኮሮናን ለመከላከል በፊት ይጭን ከነበረው የሰዉ ብዛት በግማሽ ቀንሶ በመጫን አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ተናግሯል፡፡
ይሁን እንጂ አንዳንድ ስግብግብ አሽከርካሪዎች የበሽታውን ስርጭት ሳይሆን ገንዘብን በማስቀደም አዋጁን ጥሰው ከተፈቀደላቸው ሰው በላይ ሲጭኑ የሚስተዋል በመሆኑ ተቆጣጣሪዎች በትኩረት መከታተል አለባቸው ብሏል።
የደሴ ከተማ የሆጤ ክፍለ ከተማ ነዋሪ ሼህ ሐሰን አብዱርሀማን በበኩላቸው ለስራ ጉዳይ ወደ ኮምቦልቻ ከተማ በየጊዜው ሲመላለሱ “የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አተገባበሩ ጉራማይሌ መሆኑን ታዝቤያለሁ” ሲሉ ገልጸዋል፡፡
ወረርሽኙ እስኪጠፋ ድረስ በቋሚነት አዋጁ እንዲተገበር የመንግስት አካላት ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅተው ከፍተኛ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው ጠቁመዋል።