በትግራይ ሰሜናዊ ምእራብ ዞን በተጋነነ የትራንስፖርት ክፍያ መማረራቸውን ነዋሪዎች ገለፁ

ሽሬ፣ ሰኔ12/2012 (ኢዜአ) በኮሮና ቫይረስ ሰበብ ከተፈቀደው በላይ የተጋነነ የትራንስፖርት ክፍያ ሂሳብ እየተጠየቁ መቸገራቸውን የትግራይ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞን ነዋሪዎች ገለጹ።
ከሽሬ እንዳስላሴ ከተማ ወደ ተለያዩ ወረዳዎች በትራንስፖርት የሚጓዙ መንገደኞች ክፈሉ ያሉንን እየከፈልን ነው።
ያለው የትራንስፖርት ዋጋ የተጋነነና ከአቅማችን በላይ ነው ብለዋል።
ከሸራሮ ከተማ ወደ ሽሬ እንዳስላሴ ከተማ መምጣታቸው የገለጹት አቶ መብረህቶም አባይ በሰጡት አስተያየት ቫይረሱን ለመከላከል ማንኛውም የህዝብ መመላለሻ ተሽከርካሪ መጫን ከሚገባው የተሳፋሪ መጠን ግማሽ ብቻ ጭኖ አገልግሎት እንዲሰጥ ያዛል።
በመመሪያው መሰረት ከታሪፉ በእጥፍ ከፍለን ብንሳፈርም ተሽከርካሪዎች ከመናኽሪያ ከወጡ በኋላ በወንበር ቁጥር ሰው እንደሚጭኑ ተናግረዋል።
በዚህም ገንዘባቸውንም ሳያድኑ እራሳቸውንም ከኮሮና ቫይረስ ስጋት ሳይጠበቁ ስጋት ላይ መውደቃቸውን አቶ መብራህቶም ገልፀዋል።
”እጥፍ ዋጋ የምንከፍለው ራሳችንን ከቫይረሱ ለመከላከል እንጂ አቅማችን ፈቅዶና ፈልገን አይደለም” የሚሉት ደግሞ ወይዘሮ ትርሃስ አስመላሽ የተባሉ ነዋሪ ናቸው።
የተከፈለበት ወንበር በድጋሚ በሰው እንዲጨናነቅ ማድረግ ክልከላውን የሚጥስ ህገ ወጥ መንገድ በመሆኑ የሚመለከተው አካል ህግ እንዲያስከብርልን ሲሉ ጠይቀዋል።
አሽከርካሪዎች ለምን ሌላ ተጨማሪ ሰው ትጭናላችሁ ተብለው ሲጠየቁ ከፈለጋችሁ መውረድ ትችላላችሁ የሚል ዛቻና ማስፈራሪያ እንደሚያደርሱባቸው ወይዘሮዋ ገልፀዋል።
ከአዲ ዳዕሮ ከተማ ወደ ሽሬ እንዳስላሴ የተጓዙት መምህር መብራህቶም ተክሉ በበኩላቸው የአሽከርካሪው ረዳት ሁሉንም የመቀመጫ ወንበሮች በሰው ከሞላቸው በኋላ እጥፍ ሂሳብ እንድንከፍል አስገድዶናል ብለዋል።
አግባብነት የሌለው ክፍያ ከመፈጸማችን ባለፈ ርቀታችንን ጠብቀን ከቫይረሱ ራሳችን እንዳንጠብቅ እንቅፋት እየሆነብን ነው በማለት ቅሬታቸውን ገልፀዋል።
በህገ ወጥ መንገድ በየመንገዱ የሚሳፈሩት ተጓዦች እርስ በራሳቸው ከመተፋፈግ በተጨማሪም የፊትና የአፍንጫ መሸፈኛ ማስክ እንደማይጠቀሙም አስተያየት ሰጪው ተናግረዋል።
የዞኑ የኮሮና ቫይረስ መከላከልና መቆጣጠር ግብረ ሃይል አስተባባሪና የዞኑ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሃፍቶም ፋንታሁን ስለሁኔታው ተጠይቀው በኮሮና ቫይረስ ሰበብ ህገ ወጥ ተግባር በሚፈፅሙ አሽከርካሪዎችና ረዳቶቻቸው ላይ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ እየተወሰደ ነው።
በተለይ ኮሮናን ለመከላከል ሲባል ማናቸውም የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ የወንበሩን ግማሽ ሰው ጭኖ ከእያንዳንዱ ሰው እጥፍ ሂሳብ እንዲቀበል የወጣውን አዋጅ ለማስከበር የተቀናጀ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል።
አዋጁን በመተላለፍ በህገ ወጥ ተግባር ተሰማርተው የተገኙ 10 አሽከርካሪዎች በፈጸሙት ጥፋት በነብስ ወከፍ 1 ሺህ 500 ብር ሲቀጡ ተደጋጋሚ ጥፋት የፈጸሙትን ደግሞ መንጃ ፈቃዳቸውን እንዲወሰድ መደረጉን አስረድቷል።