የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ከቁጥጥር ውጭ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል .. የጤና ባለሞያዎች

መቀሌ፣ ሰኔ 12/2012 (ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስ በአሳሳቢ ሁኔታ እየተስፋፋ ባለበት ወቅት በሕብረተሰቡ ዘንድ እየታየ ያለውን መዘናጋት ችግሩ ከጤና ተቋማት አቅም በላይ እንዳያደርገው ከወዲሁ ጥንቃቄ እንዲደረግ የጤና ባለሙያዎች አሳሰቡ።
በትግራይ ክልል የኮሮና መከላከል ንኡስ ግብረ ሃይል የጤና ባለሙያና የቁሳቁስ አቅርቦት አስተባባሪ አቶ ጠዓመ ዓረዶም እንዳሉት በክልሉ በጤና ዘርፍ ያለው የሰው ሃይል ቁጥር 21 ሺህ ብቻ መሆኑን ገልጸዋል።
የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች የሚያክሙ ባለሙያዎች ደግሞ በጣም ውስን መሆናቸውን አስረድተዋል።
መደበኛ የህክምናና የጤና አገልግሎት ለመስጠት በቂ የሰው ሀይል በሌለበት ሁኔታ የኮሮና ቫይረስ ተጨምሮበት አገልግሎቱ ውስንና ተደራሽ እንዳይሆን ያደርገዋል ብለዋል።
አሁን በህብረተሰቡ እየታየ ያለውን መዘናጋት የኮሮና ቫይረስ በአጭር ጊዜ እንዲዛመት ሊያደርገው ይችላል የሚል ስጋት እንዳሳደረባቸው ተናግረዋል።
በመሆኑም መዘናጋቱ ካለው ውስን ባለሙያዎች አንጻር በኮሮና ቫይረስ የሚጠቁ ሰዎች ቁጥር እንዲጨምር ካደረገው ታማሚዎች የህክምና እርዳታ ለማግኘት የሚቸገሩበት አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል ብለዋል።
በዓይደር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የኩላሊት እጥበት ባለሙያ አቶ ሙሉአለም ሃይለስላሴ በበኩላቸው ስለ ወቅታዊ የኮሮና ሁኔታ ሲናገሩ ” በቫይረሱ ምክንያት የሚሞቱ የውጭ አገር ዜጎች ከመቁጠር አልፈን አሁን ላይ የራሳችን ሞት መቁጠር ጀምረናል” ብለዋል።
በዚህ ወቅት የሚታየው መዘናጋት ለከፋ ኪሳራ እንዳያጋልጠን ስጋት አድሮብኛል ብለዋል።
በቂ የጤና ባለሙያና በቂ የህክምና ቁሳቁስ ባልተሟላበት አገር የጤና ባለሙያዎች እያደረጉ ያለው ጥረትና እየከፈሉ ያለውን መስዋእትነት በመገንዘብ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ በማድረግ የበኩሉን እገዛ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
የቫይረሱ ተጠቂዎች ቁጥር አሁን ባለበት ፍጥነት ከቀጠለ የህክምና እርዳታ የሚሰጡ ባለሙያዎች እጥረት ሊያጋጥም እንደሚችልም ስጋታቸውን ገልፀዋል።
የባለሙያዎች ጥረት በህብረተሰቡ ጥንቃቄ ካልታጀበ የማያልፍ ጸጸትና ቁጭት ሊያስከትል ይችላል ብለዋል።
በመቐለ ዩኒቨርስቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የአእምሮ ሃኪም ዶክተር ገብረእዝጊ ግደይ በበኩላቸው አለምን እያስጨነቀ ያለው የኮሮና ቫይረስ በሽታ በአገራችንም እየተስፋፋ በመሆኑ ከወዲሁ የተሟላ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ ምክር ለግሰዋል።
በክልሉ ካለው አነስተኛ የጤና ባለሙያ ቁጥር ጋር ተዳምሮ ተገቢው ጥንቃቄ ካልተደረገ አደገኛ ሁኔታ ሊከሰት እንደሚችል አስጠንቅቀዋል።
በመሆኑም ህብረተሰቡ በበሽታው ከተጠቃ በኋላ ህክምና የሚሰጠው ባለሙያ አጥቶ ለአደጋ ከሚጋለጥ ከወዲሁ ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ እራሱን እንዲጠብቅና ሀኪሞች ጫና ውስጥ እንዳይገቡ ማገዝ ያስፈልጋል ብለዋል።