በአካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ አሻራ ልማት ላይ ሴቶች በግንባር ቀደምትነት እንዲሳተፉ ጥሪ ቀረበ

ቢሾፍቱ፣ ሰኔ 12/2012(ኢዜአ) በአካባቢው መራቆት ቀጥተኛ ተጎጂ ሴቶች በመሆናቸው በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና የአረንጓዴ አሻራ ልማት ላይ በግንባር ቀደምትነት እንዲሳተፉ ጥሪ ቀረበ።
የኦሮሚያ ሴቶች የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መረሃ ግብር ዛሬ በክልሉ በይፋ ተጀምሯል።
በቢሾፍቱ ከተማ ተገኝተው መረሃ ግብሩን ያስጀመሩት የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እንደገለጹት የአካባቢ መራቆት በተለይም ከውሃ ችግር ጋር ተያይዞ ቀጥተኛ ተጎጂ የሚሆኑት ሴቶች ናቸው።
በዚህም ከኮሮና ቫይረስ እራሳቸውን በመጠበቅና ጥንቃቄ በማድረግ በአካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ አሻራ ልማት መረሃ ግብር ላይ በግንባር ቀደምትነት እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል።
ወይዘሮ አዳነች የአካባቢ ጥበቃ ለጤናማ አኗኗር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለሚኖረው ሁሉም ሴቶች በአረንጓዴ አሻራ መረሃ ግብር ላይ በትጋት ሊሳተፉ ይገባል ብለዋል።
የሴቶች ፣ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ስመኝ ውቤ በበኩላቸው ከቤት የሚጀምረው የሴቶች ኃላፊነት በቤተሰብ ላይና አካባቢ ጥበቃ ላይ ጉልህ ሚና እንደሚኖራቸው ገልጸዋል።
በኦሮሚያ ክልል ሴቶች የተጀመረውን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአረንጓዴ አሻራ መረሃ ግብር በሀገሪቱ ሁሉም ሴቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
“ሴቶች ልጆችን ወልደው እንደሚያሳድጉት ሁሉ ችግኝ ተክለውና ተንከባክበው በማሳደግም ጥሩ ምሳሌ ይሆናሉ ” ያሉት ደግሞ የኦሮሚያ ክልል የሴቶች ፣ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሙና አህመድ ናቸው።
ዛሬ በተጀመረው የኦሮሚያ ሴቶች የአረንጓዴ አሻራ ልማት መረሃ ግብር በክልሉ ችግኝ ለመትከል ከታቀደው ውስጥ 40 በመቶውን እንደሚሸፍኑ የሚጠበቅ መሆኑም አመልክተዋል።