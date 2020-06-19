በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በዛሬው እለት ከ120 ሚሊዮን በላይ ችግኞች ተተከሉ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 12/2012(ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል የሴቶችና ህፃናት ጉዳዮች ቢሮና ሌሎች የሴቶች አደረጃጀቶች አስተባባሪነት በዛሬው እለት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ከ120 ሚሊዮን በላይ ቸግኞች ተተከሉ።
የኦሮሚያ ክልል የሴቶች ሊግ ምክትል ሃላፊ ወይዘሮ መብራት ባጫ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ የተለያዩ የሴት አደረጃጀቶች አስተባባሪነት በጫንጮ፣ ሞጆና ቢሾፍቱ ከተሞች ከፍተኛ የመንግስት ሃላፊዎች የተሳተፉበት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተከናውኗል።
በጫንጮ ከተማም፤ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሀመድን ጨምሮ ሌሎች የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ ሃላፊዎች እንዲሁም ሴቶችና ወጣቶች ተሳትፈዋል።
በመሆኑም በዛሬው እለት በጫንጮ፣ ሞጆና ቢሾፍቱ ከተሞችን ጨምሮ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ከ120 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውን ወይዘሮ መብራት ገልጸዋል።
እንደ አገር የተያዘውን 5 ቢሊዮን ችግኞችን የመትከል እቅድ ለማሳካት በቀጣይም ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ተናግረዋል።
የአረንጓዴ አሻራን እውን ለማድርግ ችግኞችን ከመትከል ባለፈ በመንከባከብም ቀጣይነት ያለው ስራ ይከናወናል ብለዋል።
በኢትዮጵያ ባለፈው ዓመት ከተተከሉ ችግኞች መካከል 84 በመቶው መፅደቃቸው ይታወሳል።