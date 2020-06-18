የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ምላሽ ማግኘት የፌዴራል ስርዓቱ ውጤት ነው

ሀዋሳ፣ ሰኔ 11/2012 (ኢዜአ) የሲዳማ ህዝብ እራስን በራስ የማስተዳደር መብት መረጋገጥ የሕገ-መንግስቱና የፌዴራል ሥርዐቱ ውጤት መሆኑን የደቡብ ክልል ብሔረሰቦች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ገለፁ ፡፡
አፈ ጉባኤው አቶ ለማ ገዙሜ ይህንን የገለፁት የደቡብ ክልል ምክር ቤት ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ የሲዳማ ህዝብ በክልል የመደራጀት ጥያቄ የመጨረሻ ህጋዊ ሂደት የሆነው የሥልጣን ርክክብን አስመልክቶ በሰጡት የእንኳን ደስ አላችሁ ጋዜጣዊ መግለጫ ነው።
የሲዳማ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ አመታትን ያስቆጠረና መስዋዕትነት የተከፈለበት ትግል ሲደረግ መቆየቱን አውስተዋል፡፡
በተለይ ከ2010 ዓ.ም አጋማሽ የለውጥ ጉዞ በኋላ ቀደም ሲል በህዝቡ ይነሱ የነበሩ ጥያቄዎች እውቅና ተሰጥቷቸው ህገ-መንግስታዊ ሥርአቱን ተከትሎ በክልል የመደራጀት መብቱን በህዝበ ውሳኔ ማረጋገጡን ገልጸዋል።
በዛሬው ዕለት የደቡብ ክልል ምክር ቤት የመጨረሻ ሕጋዊ ሂደት ሆነውን የሥልጣን ርክክብ ሥርዐት ማከናወኑን ያስረዱት አቶ ለማ ለመላው የሲዳማ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል።
የህዝቡ እራስን በራስ የማስተዳደር መብት መረጋገጥ የሕገ-መንግስቱና የፌዴራል ሥርአቱ ውጤት መሆኑንም ገልፀዋል፡፡
“የሲዳማ ህዝብ ለዘመናት ያቆየውን ከሌሎች ጋር ተዋዶ የመኖር እሴቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል የክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት ፅኑ እምነት አለው” ብለዋል፡፡
በሌሎች የክልሉ አካባቢዎችም የተነሱ የአደረጃጀት ጥያቄዎች ሕገ-መንግስታዊ ሂደታቸውን ጠብቀው መልስ እንደሚያገኙ ጠቁመው በየአካባቢው ያሉ ህዝቦች ጉዳዩን በትዕግስት መከታተል እንደሚገባቸው አመልክተዋል ፡፡