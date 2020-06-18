በዘመን ተሻጋሪው የትውልድ ሃብት ላይ ሁሉም አሻራውን ያሳርፍ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 11/2012 ( ኢዜአ) ሸገር የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት በአረንጓዴ አሻራ ማሳረፍ የድርሻውን ለመወጣት ዛሬ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን ጀመረ።
በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አነሳሽነት በአገር አቀፍ ደረጃ በተያዘው አረንጓዴ አሻራ የማሳረፍ መርሃ-ግብር መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ኅብረተሰቡ እየተሳተፉ ነው።
ሸገር የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅትም በአገር አቀፍ ደረጃ ከተያዘው የ5 ቢሊዮን ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር 50 ሺህ ያህሉን ለመትከል ዝግጅቱን አጠናቆ ወደ ተግባር ገብቷል።
በዚሁ መሰረት የድርጅቱ ሠራተኞች ዛሬ በአዲስ አበባ ሰሚት ዴፖ ቅጥር ግቢ ከ250 በላይ ችግኞች ተክለዋል።
በድርጅቱ ከሚተከሉት ችግኞች 50 በመቶው የጥላ ዛፍ ሲሆኑ ቀሪዎቹ ማንጎ፣ አቮካዶና ዘይቱን የመሳሰሉ የፍራፍሬ ዛፎች መሆናቸው ተገልጿል።
የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ መስፍን መንግስቱ በችግኝ ተከላው ወቅት ዛፎችን መትከል ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለትውልድ የሚተላለፍ ትልቅ ሃብት መሆኑን ተናግረዋል።
”የቀደሙት ትውልዶች የተከሏቸው ዛፎች ዛሬ ከፊሉ ለመድሃኒትነት፣ ከፊሉ ለምግብነት፣ የተቀሩት ደግሞ ለመጠለያና የአካባቢ ስነ-ምህዳር ለመጠበቅ እያገለገሉ ነው” ብለዋል።
“የአሁኑ ትውልድም ዘመን ተሻጋሪ የሆነውን የትውልድ ሃብት ለማኖር በተጀመረው አገራዊ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ-ግብር የድርሻውን ይወጣ” ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል።
የችግኝ ተከላው ከአንበሳ የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ጋር በመተባበር በቃሊቲ፣ በሸጎሌ፣ በመካኒሳና በሸበሌ ዴፖዎች እንደሚቀጥልም ገልጸዋል።
ድርጅቱ አምና የተተከሉ ከ45 ሺህ በላይ ችግኞች እንዲፀድቁ እንክብካቤ ሲያደርግ መቆየቱን አስታውሰው ዘንድሮም ስራው በስፋት ይሰራል ብለዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ዘርይሁን አምደማሪያም በበኩላቸው አገር አቀፉ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እንዲሳካ በከተማ ስራ አስኪያጅ ጽህፈት ቤቱ ሰፊ ተግባራት እየተከናወኑ ነው ብለዋል።
የአረንጓዴ አሻራ ማሳረፍ መርሃ ግብሩ በስድስት ተጠሪ ተቋማት እየተከናወነና ችግኞቹ እንዲጸድቁም የአምናውን ጨምሮ ክትትሉ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ዘንድሮ በከተማዋ በችግኝ ሊሸፈኑ ከታሰቡ ስፍራዎች ባሻገር በዳርቻዋ የሚገኙ የተራቆቱ አካባቢዎችም እንደሚካተቱ ምክትል ዋና ስራ አስኪያጁ አክለዋል።