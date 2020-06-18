ምክር ቤቱ የሲዳማ ዞን በክልል እንዲደራጅ ወሰነ

ሀዋሳ፤ ሰኔ 11/2012(ኢዜአ) የደቡብ ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት የሲዳማ ዞን በክልል እንዲደራጅ ወሰነ።
ምክር ቤቱ እያካሄደ ባለው አስቸኳይ ጉባኤ የሲዳማ ዞን በክልል እንዲደራጅ የወሰነው የሥልጣን ርክብክብ እንዲደረግ የቀረበለትን አጀንዳ ላይ ከተወያየ በኋላ በማጽደቅ ነው ።
በዚህ መነሻ ነባሩ የደቡብ ክልል በአዲስ መልክ ለሚዋቀረው ለሲዳማ ዞን የስልጣን ርክክብ በይፋ እንደሚደረግም በጎባኤው ላይ ተገልጿል።
ውሳኔውን ተከትሎ ሲዳማ በሀገሪቱ አስረኛው ክልል ይሆናል።
በክልሉ ሌሎች አካባቢዎችም እየተነሱ ያሉ የመዋቅር ጥያቄ በተገቢው መልኩ እንዲታይ መንግስትና የሚመለከተው አካል ትኩረት እንዲሰጥ ምክር ቤቱ አቅጣጫ አስቀምጧል ።
ከዚህም ሌላ ምክር ቤቱ የ2012 በጀት ዓመት ከ2 ቢሊዮን 600 ሚሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ ረቂቅ በጀት ላይ በመምከር አጽድቋል።