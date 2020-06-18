በምስራቅ ጎጃም የወባ በሽታን ለመከላከል ጥረት እየተደረገ ነው

ደብረ ማርቆስ፣ ሰኔ 11/2012 (ኢዜአ) ከክረምቱ መግባት ጋር ተያይዞ የተከሰተውን የወባ ወርርሽኝ በሽታን ለመከላከል ጥረት እየተደረገ መሆኑን የምስራቅ ጎጃም ዞን ጤና መምሪያ አስታወቀ።
በመምሪያው የወባ መከላከል እና መቆጣጠር ባለሙያ ሲስተር ሰፊ ደርብ ለኢዜአ እንደተናገሩት በዞኑ ስድስት ወረዳዎች የወባ በሽታ በወረርሽኝ ደረጃ ተከስቷል።
ከ50 ሺህ በላይ ሰዎችም በበሽታው ተይዘው መታከማቸውን ጠቅሰዋል።
የወባ በሽታ ስርጭት ባለፈው ዓመት በዚሁ ተመሳሳይ ወቅት ከነበረው ጋር ሲነፃፀርም በአራት እጥፍ ጨምሯል ብለዋል።
ችግሩ ሊስፋፋ የቻለውም ለወባ ተጋላጭ የሆኑ ወረዳዎች በኬሚካል አቅርቦት እጥረት ምክንያት በወቅቱ ርጭት ባለመካሄዱ እንደሆነ ተናግረዋል።
ሆኖም በሽታው በከፋ ሁኔታ ከሚከስተባቸው ሦስት ወረዳዎች በሚገኙ 11 ቀበሌዎች ባለፈው ወር ቤት ለቤት የኬሚካል ርጭት በማካሄድ ከ40 ሺህ በላይ ሰዎችን ከበሽታው መጠበቅ መቻሉን ሲስተር ሰፊ ገልጸዋል።
የአካባቢውን ነዋሪዎች በማሳተፍም 150 ሺህ ካሬ ሜትር የተለየ የወባ ትንኝ መራቢያ ቦታ የማፅዳትና የማቃጠል ስራ ተከናውኗል።
በአሁኑ ወቅትም በሽታው ይስፋፋባቸዋል በተባሉ አካባቢዎች ህብረተሰቡን በማሳተፍ የአካባቢ ቁጥጥር ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውን አስረድተዋል።
በቀጣይም የኬሚካል አቅርቦት እጥረቱን በማስተካከል በቅርቡ የኬሚካል ርጭት ስራ እንደሚቀጠል አመልክተዋል።
በደጀን ወረዳ የኩራር ቀበሌ ነዋሪ አቶ መርሻ ወንድማገኝ በበኩላቸው ባለፉት ስድስት ዓመታት የወባ ወረርሽኝ ተከስቶ እንደማያውቅ ተናግረዋል።
ዘንድሮ ግን ከግንቦት ወር 2012 ዓ.ም. ጀምሮ የወባ በሽታ ተከስቶ የጤና ስጋት ሆኗል ብለዋል።
የበሽታው ስርጭት እንዳይስፋፋም በጤና ልማት ቡድን አማካኝነት አካባቢያቸውን የማፅዳት ስራ እያከናወኑ መሆናቸውን ጠቁመዋል።
ቀደም ሲል በአካባቢው በሚገኝ የባለሀብቶች እርሻ ልማት በቀን ሰራተኝነት ተቀጥሮ ይተዳደር እንደነበር በማስታወስ አስተያየቱ የሰጠው ደግሞ በሊበን ወረዳ የጭምትን ቀበሌ ነዋሪ ወጣት ተዋቸው አንዷአለም ነው።
ሆኖም በተያዘው ዓመት በተደጋጋሚ በወባ በሽታ በመታመሙ ሄዶ ለመስራት እንዳልቻለ ጠቅሶ፤ በሽታውን አስቀድሞ ለመከላከል ተገቢውን የኬሚካል ርጭት መካሄድ እንዳለበት አመልክቷል።