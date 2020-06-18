በቡታጅራ እየተስፋፋ የመጣው ኢንቨስትመንት በስራ ዕድል ወጣቶችን ተጠቃሚ እያደረገ ነው

ሐዋሳ፣ ሰኔ 11/2012 (ኢዜአ) በቡታጅራ ከተማ እየተስፋፋ የመጣው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ የስራ እድል አማራጭ በመፍጠር ተጠቃሚ እንዳደረጋቸው የአካባቢው ወጣቶች ገለፁ ።
በከተማዋ ሰፊ የስራ እድል ከፈጠሩ ድርጅቶች ውስጥ በ550 ሚሊዮን ብር ካፒታል የተቋቋመው ጋርሜንት ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ፋብሪካ አንዱ ነው።
በማህበሩ በዚህ ዓመት የስራ ዕድል ከተፈጠረላቸው ወጣቶች መካከል ወጣት ሣራ ጀማል እንደገለፀችው በተማረችበት ዘርፍ በድርጅቱ በመቀጠር ተጠቃሚ መሆኗን ገልጻለች።
በትምህርት ከቀሰመችው ዕውቀት በላይ ድርጅቱ ከመቅጠሩ በፊት የሚሰጠው የተግባር ስልጠና የቴክኖሎጂ ሽግግር ለማድረግ ያስቻላት ሲሆን በቀጣይም በዘርፉ የበለጠ እውቀት ለመቅሰም መነሻ እንደሚሆናት አስረድታለች ።
ከዚህ በፊት በስራ እጦት ለሱስ በመጋለጥ ጊዜውን አልባሌ ቦታ በማሳለፍ ህይወቱን ሲገፋና ቤተሰብ ሲያማርር እንደነበር የሚያስታውሰው ደግሞ ሌላኛው በፋብሪካው በመቀጠር የዕድሉ ተጠቃሚ የሆነው ወጣት ሚስባ አህመድ ነው።
አሁን ላይ ባገኘው ዕድል ከሱስ በመላቀቅ ጊዜውን በአግባቡ እንዲጠቀምና አምራች ዜጋ በመሆኑ ከፍተኛ እርካታና ደስታ እንደተሰማው ተናግሯል።
የተሻለ ጥቅም ለማግኘት ድርጅቱ ውጤታማ መሆን ስላለበት በተመደበበት መስክ ጠንክሮ በመስራት ለሌሎች ምሳሌ ለመሆን እየጣረ ይገኛል።
የፋብሪካው ሥራ አስኬያጅ አቶ ኢዮብ በቀለ በሰጡት አስተያየት የከተማ አስተዳደሩ ባመቻቸው 3 ሔክታር መሬት ላይ የተቋቋመው የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ለበርካታ ወጣቶች የስራ አማራጭ እንዲፈጠር አድርጓል ።
በከተማው ከሚገኘው የቴክኒክና ሙያ ተቋም ጋር በመቀናጀት በጨርቃ ጨርቅ የሚሰለጥኑትን በመቀበል ወጣቶች በተለይ ደግሞ ሴቶች ከአሁን በፊት በአካባቢው በስፋት ይታይ ከነበረው የስደት ስጋት እንደታደጋቸው ገልፀዋል ።
እስከ አሁን ከ400 በላይ ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል መፈጠሩን ገልጸው ፋብሪካው በሙሉ አቅሙ ማምረት ሲጀምር እስከ 1 ሺህ 500 ለሚደርሱ ዜጎች የሥራ ዕድል ይሰጣል ።
ሆኖም ግን በእንቅስቃሴያቸው የኤሌክትሪክ መቆራረጥና የመንገድ ችግር ተግዳሮት እንዳጋጠማቸው ተናግረዋል።
ፋብሪካው በዓመት 10 ሚሊዮን ዶላር ትርፍ የውጭ ምንዛሬ ለማስግኘት አቅዶ እየሰራ ሲሆን የኮሮና ወረርሽኝ በመቋቋም ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሃገራት ምርታቸውን እየላኩ መሆናቸውን ስራ አስኪያጁ ገልፀዋል ።
የቡታጅራ ከተማ አስተዳደር የኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ጽህፈት ቤት ተወካይ አቶ መሐመድ ናስር በጨርቃ ጨርቅ፣በሰራሚክስና በግብርና ምርቶች ማቀነባበር የተሰማሩ ከስድስት በላይ የተለያዩ ፋብሪካዎች በከተማው እንዳሉ ጠቁመዋል።
ፋብሪካዎቹ ባለፉት ሁለት ዓመታት ከ8 ሺህ ለሚበልጡ ዜጎች የስራ ዕድል ፈጥረዋል ።
አስተዳደሩ ከተማዋን ለኢንቨስትመንት ምቹና ሳቢ ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝ የተናገሩት አቶ መሐመድ በተለይ ከ16 ሄክታር በላይ የለማ መሬት ለአልሚዎች መዘጋጀቱንና በየዓመቱ አፈጻጸሙ እየታየ የመሬት አቅርቦቱ እንደሚጨምር ጠቁመዋል ።
የመብራትና የመንገድ መሰረተ ልማቶች ለኢንቨስትመንት ሥራ ተግዳሮት እንዳይሆን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ጥረት እየተደረገ መሆኑን ጠቅሰው በአሁኑ ወቅት ወደ ኢንዱስትሪዎች የሚያስገባ የ3 ነጥብ 5 ኪሎ ሜትር የጠጠር መንገድ እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል።