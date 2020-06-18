በኢትዮጵያ የማዕድን ሃብት ልማት ግልጽነት እንዲኖረው ተገቢው ክትትል እየተደረገ ነው– ቋሚ ኮሚቴ

አሶሳ፣ ሰኔ 11 / 2012 ( ኢዜአ) ኢትዮጵያ ያላትን የማዕድን ሃብት ልማት ሂደት ግልጽነት እና ፍትሃዊነት የተሞላበት እንዲሆን ተገቢው ክትትል እየተደረገ መሆኑን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተፈጥሮ ሃብት ፣መስኖ እና ኢነርጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በዝግጅት ላይ የሚገኙ ወርቅ እና እምነበረድ አምራች ካምፓኒዎችን የመስክ ምልከታ ተካሄዷል፡፡
በዚህ ወቅት የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ ፈቲያ የሱፍ በኢትዮጵያ የሚገኘውን ማዕድን ሃብት ለረጅም ዓመታት ጥቂቶች ግለሰቦች ብቻ ሲገለገሉበት እንደቆዩ አስታውሰዋል፡፡
ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ የማዕድን ዘርፍ ዜጎችን ከስራ አጥነት በማላቀቅ ሀገሪቱን ከድህነት ለማውጣት የተጀመረው ጥረት እንዲያግዝ እየተሠራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ቋሚ ኮሚቴው ከመቼውም ጊዜ በላይ ሃብቱ እየለማ ያለበትን አግባብ ጠንካራ ክትትል እያደረገ መሆኑን ገልጸው ማዕድን የሚመለከት አዋጆችን የማሻሻል ጥረት መኖሩን ጠቅሰዋል፡፡
በዘርፉ ግልጽነት እና ተጠያቂነት ያለው አሰራር ማስፈን ሌላው ቋሚ ኮሚቴው ትኩረት ጉዳይ እንደሆነ ሰብሳቢዋ ተናግረዋል፡፡
የማዕድን እና ነዳጅ ሚኒስትር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ በበኩላቸው ማዕድን አምራች ኩባንያዎች የሚጋጥሟቸውን ችግሮች በቀጥታ ለሚኒስትሩ በማቅረብ በአጭር ጊዜ እንዲፈቱ አሰራር መዘርጋቱን ገልጸዋል፡፡
የመስክ ምልከታው ዓላማም ይኸው እንደሆነ ጠቅሰዋል፡፡
“ከማዕድን አምራች ካምፓኒዎች ጋር ያለን የውል ስምምነት ሂደት እያዘመንን ነው “ያሉት ሚኒስትሩ ሃብቱ በስፋት ከሚገኝባቸው ክልሎች ጋርም ያለውን ትስስር ማጠናከር ሌላው መሠረታዊ ጉዳይ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
በተለይም ወርቅ፣ እምነበረድና ከሰል ድንጋይ መገኛ የሆነው ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልን ሚኒስቴሩ የማዕድን ክላስተር ማዕከል ለማድረግ የረጅም ጊዜ እቅድ እያዘጋጀ መሆኑን ዶክተር ሳሙኤል አስታውቀዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳር አቶ አሻድሊ ሃሰን ክልሉ በርካታ ማዕድናት ቢኖሩትም ከለውጡ በፊት በዘርፉ ምን እየተሠራ እንደሆነ የክልሉ መንግስትም ሆነ ህዝቡ አያውቅም ነበር ብለዋል፡፡
አሁን ባለው ሁኔታ በክልሉ በየቦታው የሚካሄዱ የማዕድን ፕሮጀክቶችን በሚገባ በመከታተል እና በመደገፍ ችግሮችን ተወያይቶ ለመፍታት ጥረት እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
“የማዕድን ሃብትን ያለ ቅንጅት ማልማት አይቻልም፤ የህዳሴ ጉዞ በማስቀጠል የሃገሪቱን ብልጽግና እውን ለማድረግ ተቀራርብን እንስራ” ብለዋል፡፡
በኩርሙክ ወረዳ ወርቅ ማምረት የተሠማራው አስኮም ማይኒንግ ኢትዮጵያ ካምፓኒ ተወካይ አቶ ብሮክስ ወርቁ ካምፓኒው ስራ ከጀመረ 18 ወራት እንደሆነው ተናግረዋል፡፡
በእነዚህ ጊዜያት የወርቁን ዓይነት እና መጠን ለመለየት ጉድጓዶችን በመቆፈር ያገኙትን ናሙና ወደ ውጭ ሃገር መላኩን ጠቁመዋል፡፡
የአካባቢው ማህበረሰብ፣ ያሳየው ቀና ትብብር፣ እንዲሁም የማዕድን ሚኒስቴር እና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት በዓመት ከሁለት ጊዜ በላይ ያደረጉት ጉብኝት አስደስቶናል ብለዋል፡፡
አሶሳን የማዕድን ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ማዕከል በማድረግ በዘርፉ ለተሠማሩ ሌሎች ባለሃብቶች አርአያ ለመሆን ፋብሪካ እየገነቡ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ በአሶሳ ከተማ እየተገነባ የሚገኘው የዲ. አር. ቢ. እምነበረድ ማቀነባበሪያ ካምፓኒ ስራ አስኪያጅ አቶ ዳዊት ጸጋዬ ናቸው።
ወደ ሥራ ለመግባት ባደረጉት የእስካሁን እንቅስቃሴ የጎላ ችግር እንዳልገጠማቸው ጠቁመው ከሁለት ወራት በኋላ ስራ ለማስጀመር የፋብሪካውን ግንባታ እያፋጠኑ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በመስክ ምልከታው የተሳተፈው የፌዴራልና የክልል ስራ ኃላፊዎች ቡድን በኩርሙክ ወረዳ የችግኝ ተከላ መረሃ ግብር አካሂዷል፡፡